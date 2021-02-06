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Минэкономразвития назвало ожидаемую инфляцию на 2021 год

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в феврале 2021 года ожидается на уровне 0,5-0,6%, говорится в мониторинге Минэкономразвития "Картина инфляции", опубликованном в пятницу.

Росстат ранее в пятницу сообщил, что инфляция в РФ в январе 2021 года составила 0,7%, в годовом выражении ускорилась до 5,2% с 4,9% в декабре.

В феврале 2020 года инфляция в РФ составила 0,3%. Поэтому, исходя из ожиданий Минэкономразвития, годовая инфляция в феврале 2021 года может вырасти до 5,4-5,5% с 5,2% в январе.

ЭкономикаВ РФ инфляция в январе ускорилась до 5,2% в годовом выраженииЧитать подробнее

В обзоре Минэкономразвития отмечается, что "в непродовольственном сегменте инфляция сохраняется на повышенном уровне (0,5% в январе после 0,4% в декабре, в том числе под влиянием отложенного эффекта переноса от ослабления валютного курса в четвертом квартале 2020 года".

Вместе с тем наблюдалось существенное замедление продовольственной инфляции в помесячном выражении: рост цен в январе снизился до 1,0% после 1,5% в декабре. В январе продолжилось снижение цен на сахар (на 1,6% после снижения на 4,1% в декабре). Цены на подсолнечное масло в январе практически стабилизировались (рост на 0,1% после роста на 1,7% в декабре). Рост цен на пшеничный хлеб замедлился в январе до 0,3% после роста на 1,0% в декабре.

"Динамика инфляции в годовом выражении обусловлена эффектом низкой базы начала прошлого года, а также продолжающимся ростом цен на мировых рынках продовольствия, где цены выросли до максимальных с 2014 года значений", – приводится комментарий директора департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Екатерины Власовой.

"При этом мы отмечаем, что вырос вклад в инфляцию непродовольственных товаров (в том числе, за счет бензина) при снижении цен на ряд социально значимых продуктов – сахар, куриные яйца –, а также стабилизации цен на подсолнечное масло благодаря принятым в конце 2020 года мерам правительства РФ. Отложенный эффект от реализации этих мер в ряде регионов связан в том числе с более длительной логистикой и наличием товарных запасов у поставщиков и торговых сетей, сформированных до подписания соглашений", – говорит Власова.

Официальный прогноз правительства по инфляции на 2021 год равняется 3,7%. Минэкономразвития во вторник отмечало, что пик по годовой инфляции еще не достигнут из-за низкой базы начала 2020 года, но во втором квартале 2021 года годовая инфляция начнет замедляться.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в конце января "Интерфаксом", по инфляции на 2021 год составляет 3,8%, что указывает на преобладание дезинфляционных факторов в текущем году.

Официальный прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год равняется 3,5-4%.

Минэкономразвития инфляция

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