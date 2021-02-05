Помидоры и картофель дорожают быстрее, чем в прошлые годы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Темпы удорожания помидоров и картофеля опередили тренды прошлых лет, сообщило Минэкономразвития.

В этом году овощи уже существенно подорожали. Министерство объясняет это сезонными факторами, но в некоторых случаях необходимо применить экономические стимулы, чтобы сдерживать рост цен. Этим занимаются отраслевые ведомства.

Существенный рост цен на овощи в РФ в январе объясняется сезонными факторами, но по ряду позиций темпы удорожания опережают тренды прошлых лет, нужно принятие дополнительных экономических стимулов, чем занимаются отраслевые ведомства, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Росстат ранее в пятницу сообщил, что в январе повысились цены на большинство овощей – в среднем на 4,8%, а в годовом выражении на 16,3%.

В январе прирост цен на отдельные виды овощей составил: на помидоры – 14,6%, морковь – 8,2%, картофель – 7,1%, огурцы – 6,0%, лук – 5,3%.

Минсельхоз считает, что сегодня нет причин для скачкообразного роста цен.