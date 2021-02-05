Минсельхоз не видит причин для скачкообразного роста цен

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Минсельхозе считают, что сейчас нет оснований для скачкообразного роста цен на продукты в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По оценке министерства, ситуация на рынке в январе в целом соответствовала сезонным тенденциям, "при этом по отдельным категориям продукции за счет принятых мер регулирования удалось добиться снижения цен".

В министерстве отметили, что в первый месяц года снижались средние цены производителей на сахар и подсолнечное масло. Так, по данным Минсельхоза на 3 февраля, по сравнению с началом года цены на сахар снизились на 1,7% до 35,9 рубля до 1 кг, на подсолнечное масло - на 1,1%, до 92 рублей за литр. Это связано с соглашениями, которые были подписаны между производителями и ритейлерами в середине декабря 2020 года.

Росстат ранее в пятницу сообщил, что в январе потребительские цены на сахар в России снизились на 1,6%, а подсолнечное масло подорожало на 0,1%.

"Дополнительно стабилизации цен на эту продукцию в долгосрочной перспективе будут способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой в 2021 году, предоставление переработчикам льготных кредитов на закупку свёклы, а также пошлины на экспорт масличных", - уточняет Минсельхоз.

Кроме того, в январе снизились отпускные цены на яйца (1 категории - на 6,4%, до 54,5 рубля за десяток, 2 категории - на 4,9%, до 48,8 рубля). Минсельхоз ожидает сохранения умеренной ценовой динамики на яйца в 2021 году, чему будет способствовать введение экспортных пошлин на зерновые и масличные и сокращение доли затрат на корма при производстве птицеводческой продукции.

Отмечая высокую динамику цен на плодоовощную продукцию, Минсельхоз поясняет, что она носит сезонный характер, связана с сокращением запасов урожая 2020 года и увеличением доли импортной продукции на рынке. "Снижение цен на овощи и фрукты ожидается по мере поступления на рынок нового урожая и сокращения доли импорта", - рассчитывает ведомство.

Росстат сообщил, что в январе лидерами роста цен стали плодоовощные продукты, следует из данных Росстата, опубликованных 5 февраля. За месяц они подорожали на 4,5%, за год - на 16,3%.