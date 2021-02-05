Росстат назвал фрукты и овощи лидерами по росту цен

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - По темпам роста цен в январе в России лидировала плодоовощная продукция, следует из данных Росстата, опубликованных 5 февраля. За месяц они подорожали на 4,5%, за год - на 16,3%.

Больше всего в январе подорожали помидоры - на 14,6%. Цены на виноград повысились на 13%, на морковь - на 8,2%, на картофель - на 7,1%, на бананы - на 6,5%, на огурцы - на 60%, на репчатый лук - на 5,3%. В то же время апельсины стали дешевле на 7,3%, лимоны - на 3,7%.

Среди других продовольственных товаров стали дороже куры, пшеничная мука, икра лососевых рыб, майонез (на 1,4-2,2%), рыба, мясные консервы для детского питания, рыбные консервы, кетчуп, шоколад, хлопья из злаков, овсяные хлопья "Геркулес" (на 1-1,3%).

Цены на яйца снизились на 0,3%, при этом на 0,1-1,6% - в 19 регионах, на 1,7-6% - в 20, на 6,1-10,7% - в 8. Цены не изменились в 3 субъектах. В 18 регионах яйца подорожали на 0,1-1,4%, в 13 - на 1,5-5%, в 4 субъектах - на 5,1-15,2%.

Снизились также цены на пшено и мед - на 0,6% и 0,1% соответственно.

В целом продукты питания за январь подорожали на 1,1%, по сравнению с январем 2020 года - на 7,7%.

Из данных Росстата, опубликованных в конце января, следовало, что в России продукты за год подорожали на 7,9%, а в Евросоюзе - на 1,1%.