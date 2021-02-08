Brent подорожала до $60 за баррель на сигналах высокого спроса в Китае

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть, завершившие прошлую неделю на максимумах более чем за год, продолжают подниматься в понедельник.

Ключевым двигателем роста рынка остается высокий спрос со стороны Китая, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в стране.

По данным на 5 февраля, в китайские порты направлялось 127 танкеров (максимальное число за полгода), перевозящих в общей сложности более 250 млн баррелей нефти, сообщило агентство Bloomberg. В последний раз Китай закупал нефть в таких больших объемах незадолго до падения цены WTI до отрицательного уровня, пользуясь низкими ценами, чтобы пополнить свои резервы.

Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Барден заявил на прошлой неделе, что объемы продажи нефти Китаю "вернулись к существенному росту".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 по Москве в понедельник составила $60,05 за баррель, что на $0,71 (1,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 5 февраля эти контракты подорожали на $0,5 (0,9%) - до $59,34 за баррель, что является максимумом с 29 января 2020 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась до $57,47 за баррель, что на $0,62 (1,09%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,62 (1,1%) - до $56,85 за баррель, самого высокого значения с 21 января прошлого года.

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 7,8%, WTI - на 8,9%.

"Общая картина увеличения спроса на нефть при ограничении добычи говорит о наличии четкого потенциала для роста цен, - отмечает аналитик CMC Markets Asia Pacific в Сиднее Майкл МакКарти. - Дисциплина среди стран ОПЕК+ является ключевым фактором, поддерживающим подъем рынка".

Тем временем, представители нефтетрейдеров Vitol и Gunvor осторожны в своих прогнозах. Трейдеры "забегают вперед", оценивая перспективы рынка после массовой вакцинации, заявил в интервью Gulf Intelligence глава азиатских операций Vitol Майк Маллер в минувшее воскресенье.

Глава Gunvor Торбьерн Торнквист считает маловероятным продолжительный подъем стоимости нефти выше $60 за баррель, поскольку при таких ценах многие производители начнут наращивать добычу.