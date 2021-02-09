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Доллар опустился ниже 74 рублей впервые с 21 января

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно снижаются на Московской бирже во вторник утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря продолжающей уверенно дорожать нефти и позитивной динамике внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,94-74,1 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,98 руб. (-31,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом доллар упал ниже 74 руб. впервые с 21 января. Евро подешевел до 89,36 руб. (-22 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,36 копейки к уровню закрытия понедельника, до 80,9 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,77 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 3,94 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно повышается к доллару и евро на старте торгов благодаря нефти, цены на которую находятся на уровне годовых максимумов, и позитивной динамике внешних рынков. Положительное влияние на настроения игроков продолжает оказывать уменьшение числа новых заражений COVID-19 и прогресс в вакцинации, а также ожидания масштабного пакета финансовой помощи экономике в США.

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в воскресенье, что американская экономика может вернуться к полной занятости к концу 2022 года в случае принятия пакета стимулирующих мер, предложенных президентом страны Джо Байденом. "Абсолютно нет причин, по которым восстановление экономики должно быть длительным и медленным", - сказала Йеллен.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заверила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

Сенат одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев. Слабые показатели рынка труда увеличивают перспективы принятия новых стимулов.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник на ожиданиях возвращения к доковидной модели потребления по мере выхода из кризиса.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 1,04% - до $61,19 за баррель. По итогам торгов 8 февраля эти контракты подорожали на 2,1% - до $60,56 за баррель. При этом цена на нефть Brent превысила $60 за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

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Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,93% - до $58,51 за баррель. В понедельник фьючерсы выросли в цене на 2% - до $57,97 за баррель, самого высокого значения с 21 января прошлого года.

Аналитики отмечают признаки восстановления спроса на нефть по всему миру, пишет S&P Global Platts. Импорт в Китай на прошлой неделе достиг шестимесячного максимума. В Индии спрос возвращается к уровню, который наблюдался до пандемии, благодаря росту автомобильного трафика. Тем временем США в январе стали самым крупным покупателем своей собственной нефти.

"Есть большой оптимизм по поводу того, что вакцинация сыграет ключевую роль в возвращении мировой экономики в обычное состояние", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

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