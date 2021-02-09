Акции "М.Видео" выросли более чем на 8% из-за дивидендов и отчетности

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent превысила $61 за баррель) благодаря снижению опасений по поводу пандемии COVID-19 и ожиданиям восстановления мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,6%, при этом существенно растут бумаги "М.Видео" на новостях о дивидендах.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3464,5 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1470,58 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,4%.

Доллар просел до 74 рубля (-0,29 рубля), золото стоит $1841 за тройскую унцию (+0,4%).

"М.Видео-Эльдорадо"

Акции "М.Видео" выросли более чем на 8% (до 870 рублей за штуку). Группа "М.Видео-Эльдорадо" утвердила новую дивидендную политику: ритейлер планирует направлять на дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли по МСФО.

Рекомендации совета директоров в отношении дивидендов будут определяться соотношением чистого долга к EBITDA (по МСФО (IAS) 17) на конец последнего отчетного года на уровне или менее 2,0х. Если коэффициент будет выше, уровень дивидендов будет определяться "с учетом факторов, актуальных для совета директоров на момент принятия решения", сообщил ритейлер. Компания намерена осуществлять выплаты два раза в год.

Первые дивиденды в рамках новой политики группа планирует выплатить по итогам работы за 2020 год, с учетом выплаты в декабре 2020 года промежуточных дивидендов в размере 5,4 млрд рублей, что соответствовало 100% консолидированной чистой прибыли по МСФО за первое полугодие.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" в IV квартале 2020 года увеличила показатель GMV на 18,9% по сравнению с показателем за IV квартал 2019 года, до 164,3 млрд рублей (GMV - gross merchandise value, включает продажи товаров и сервисов, с учетом НДС, за вычетом скидок и возвратов). Онлайн-продажи выросли более чем вдвое (на 101%), до 105,7 млрд рублей, и достигли 64,3% от GMV группы, говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо". По итогам 2020 года общие продажи компании увеличились на 15,4%, до 504,8 млрд рублей. Онлайн-продажи выросли на 108,6%, до 300,4 млрд рублей (59,5% от GMV).

"По итогам января 2021 года группа продолжает демонстрировать более чем 20-процентный рост GMV, а также рост доли общих онлайн продаж в GMV", - говорится в сообщении компании.

Акции других компаний

Также подорожали акции "Роснефти" (+1,4%), "Татнефти" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Московской Биржи" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,4% "префы"), "Норникеля" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), "Россетей" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник позитивный: нефть и промышленные металлы дорожают на фоне глобальной слабости доллара, азиатские рынки растут в надежде на стимулы в США и восстановление глобальной экономики благодаря массовой вакцинации от COVID-19. От российского рынка акций можно ожидать продолжения роста с выходом к важному уровню 3500 пунктов по индексу МосБиржи, а также укрепления рубля с пробитием сверху уровня 74 руб. за доллар.

В США одобрение пакета "Спасения Америки" за $1,9 трлн становится формальностью. Вакцинация в мире проходит далеко не гладко, но все же идет. Даже "Северный поток 2" неожиданно стал не столь неприятен в Европе на фоне сильных холодов. "Газпром" в последнее время получает довольно много позитивных событий и развитий ситуации. Холодная зима 2020-2021 годов показала, что без российского газа в Европе тепло станет слишком дорогим, а иногда недоступным. На этом фоне судно "Фортуна" начала укладку труб "Северного потока 2" в датских водах. В декабре 2020 года средняя цена поставки газа "Газпрома" в Европу поднялась до $156,7 за 1 тыс. кубометров, а выручка достигла $3,09 млрд. За весь 2020 год, по данным ФТС, средняя цена составила $126,7 за 1 тыс. кубометров, а выручка - $25,3 млрд. Для сравнения: в 2019 году выручка от экспорта составила $41,6 млрд.

В январе цены на газ продолжили расти, да и в феврале ситуация на газовом рынке Европы существенно не улучшилась. К 3 февраля текущего года запасы в ПХГ упали ниже 50% от максимальной загрузки. Ситуация осложняется тем, что почти весь свободный СПГ уходит на рынки Азии, где цены заметно выше европейских. Таким образом, поставки СПГ в Европу упали почти вдвое, по сравнению с прошлогодним показателем. Расписки Ozon Holdings отыгрывают идею включения в индекс MSCI Russia, но уже кажутся перегретыми. Аналогичное можно сказать про TCS Group, но в данной бумаге все еще сильны ожидания более щедрого предложения на покупку какой-либо иной структурой, отмечает Кочетков.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи переместится в зону 3460-3480 пунктов и попытается развить рост в направлении максимумов.

Преобладанию покупок на рынках способствует сохранение уверенности в реализации стимулирующей программы в США в анонсированном Джо Байденом объеме $1,9 трлн после внесения поправок в бюджет, а также исключительно позитивная конъюнктура товарных рынков, складывающаяся перед уходом КНР на "длинные" выходные, стартующие с четверга.

Дополнительную поддержку оказывают и сообщения об успешном ходе вакцинации в Штатах (уже вакцинировано 33 млн американцев) и общемировая тенденция к торможению темпов заболеваемости COVID-19, а также неплохой ход сезона отчетности и ожидания сильных финансовых результатов ведущих корпораций.

Инерция к росту мировых рынков сохранится во вторник - поддержку окажут ожидания позитивных новостей с сезона отчетности и крепость товарных рынков в условиях отсутствия явной перегретости. Значимой статистики во вторник не публикуется. Индекс МосБиржи переместится в зону 3460-3480 пунктов и попытается развить рост в направлении исторических максимумов. Из внутренних событий интерес представляет представление "М.Видео" новой стратегии и операционных данных за IV квартал.

Ситуация в США

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,7-1% и обновили максимумы благодаря росту акций энергетического сектора и надеждам инвесторов на принятие нового пакета мер поддержки экономики США.

Экономика США остается в "глубокой яме" при миллионах потерянных рабочих мест из-за пандемии COVID-19, однако пакет стимулов объемом $1,9 трлн, представленный американским президентом Джо Байденом, может вернуть ее к полной занятости в скором времени, заявила в воскресенье министр финансов США Джанет Йеллен.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заверила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

На прошлой неделе Сенат одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный Байденом пакет стимулов без поддержки республиканцев. Слабые показатели рынка труда увеличивают перспективы принятия новых стимулов. Как сообщалось, число рабочих мест в США в январе 2021 года увеличилось лишь на 49 тыс. после падения на 227 тыс. в декабре.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные об инфляции в США за январь, которые будут обнародованы министерством труда в среду. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает, что инфляция в стране усилилась до 1,5% в годовом выражении с 1,4% в декабре.

Во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский Hang Seng растет на 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,02%).

Нефть

Нефть утром во вторник дорожает на ожиданиях возвращения к доковидной модели потребления по мере выхода из кризиса; цена Brent находится почти на $1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $61,22 за баррель (+1,1% и +2,1% накануне), мартовская цена WTI - $58,54 за баррель (+1% и +2% в понедельник).

Аналитики отмечают признаки восстановления спроса на нефть по всему миру, пишет S&P Global Platts. Импорт в Китай на прошлой неделе достиг шестимесячного максимума. В Индии спрос возвращается к уровню, который наблюдался до пандемии, благодаря росту автомобильного трафика. Тем временем США в январе стали самым крупным покупателем своей собственной нефти.

Сокращение предложения нефтепроизводителями, как в ОПЕК+, так и в США, также способствовало ралли на нефтяном рынке.

Вместе с тем, аналитики ANZ отмечают, что количество буровых установок в США все еще на 60% ниже уровня, наблюдавшегося до вспышки коронавируса, что свидетельствует о нежелании компаний наращивать бурение.

Однако некоторые эксперты с осторожностью относятся к ситуации на нефтяном рынке, предупреждая, что улучшение фундаментальных факторов может быть переоценено.