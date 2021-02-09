Цена биткойна приближается к $48 000

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Курс биткойна продолжает расти, обновляя рекорды. За последние три месяца криптовалюта подорожала больше чем в три раза.

К 9:48 по московскому времени биткойн стоил $47 900, что на 6,9% превышает уровень на закрытие предыдущих торгов, по данным CoinDesk.

Tesla 8 февраля сообщила, что инвестировала в биткойны $1,5 млрд. Компания заявила также, что намерена начать принимать криптовалюту в качестве способа оплаты своих электромобилей и другой продукции в ближайшем будущем.

Котировки мартовских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME взлетели на 7,6% - до $48 140.

Другие популярные криптовалюты также дорожают: эфир (Ethereum) - на 3,4%, биткойн-кэш (Bitcoin Cash) - на 5,1%, лайткойн (Litecoin) - на 4,4%.