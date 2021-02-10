В РФ увеличат в 2,5 раза субсидирование масличных культур для экспорта

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Субсидирование производства масличных культур в рамках проекта "Экспорт продукции АПК" в 2021 году увеличится в 2,5 раза, до 8,4 млрд рублей. Это следует из презентации Минсельхоза РФ, представленной на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам в среду.

В 2020 году на эти цели было выделено 3,266 млрд рублей, использовано – 3,246 млрд рублей.

Как сообщила на заседании комитета замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, эта субсидия в рамках экспортного проекта в 2020 году появилась впервые и касалась производства рапса и сои. "В этом году предполагаем расширить этот перечень, сейчас в правительстве обсуждается, на какие культуры", - сказала она.

По данным Росстата, урожай рапса в 2020 году вырос до 2,573 млн тонн с 2,06 млн тонн в 2019 году, сои – снизился до 4,283 млн тонн с 4,36 млн тонн соответственно.

В 2022 году субсидирование этой отрасли намечено увеличить до 9,4 млрд рублей, в 2023 году – до 10,4 млрд рублей, следует из презентации.

Между тем, как сообщалось, в этом году РФ повысила экспортные пошлины на масличные. С 9 января пошлина на подсолнечник и рапс выросла до 30%, но не менее 165 евро за тонну. Такая же пошлина на экспорт сои начала действовать с 1 февраля.

Как сообщила Фастова, в рамках проекта "Экспорт продукции АПК" была востребована и такая мера поддержки, как компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК до границы. "Сначала на нее предусматривалось 2,3 млрд рублей, потом добавили и стало 4,1 млрд рублей. Все средства использованы", - подчеркнула она.

В целом на реализацию этого проекта в 2020 году было направлено 29,738 млрд рублей, использовано 29,685 млрд рублей.

"Вместе с тем мы понимаем, что с тем уровнем поддержки, который на сегодня есть, мы не в состоянии выполнить показатели (по экспорту - ИФ), которые хотелось бы, поэтому прошла корректировка проекта", - сказала замминистра, уточнив, что в 2021 году агроэкспорт оценивается в целом в $26 млрд, в 2022 году - в $28 млрд, в 2023 году - в $31 млрд.

До корректировки проекта агроэкспорт РФ в 2021 году прогнозировался на уровне $28 млрд, в 2022 - $34 млрд, в 2023 году - $41 млрд.

Согласно презентации, в 2021 году на реализацию проекта запланировано 47,3 млрд рублей, в 2022 - 69,5 млрд рублей, в 2023 году - 80,8 млрд рублей.

По предварительным оценкам, в 2020 году экспорт продукции АПК превысил $30 млрд против $25,6 млрд в 2019 году.