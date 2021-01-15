РФ в 2020 году увеличила экспорт продукции АПК до $29,5 млрд

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия за 2020 год и первые 10 дней января этого года экспортировала продукции АПК на $29,5 млрд против $24,6 млрд годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Ранее сообщалось, что в целом по итогам 2019 года экспорт продукции АПК составил $25,6 млрд. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе центра, приведенные в сообщении показатели не учитывают поставки в страны ЕАЭС за два последних месяца. Они будут включены в общие данные позже.

В частности, экспорт зерновых культур вырос на 29%, до $10,019 млрд, масложировой продукции – на 20%, до $4,707 млрд, мясной и молочной продукции – на 41%, до $1,146 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – на 34%, до $4,153 млрд.

В то же время экспорт рыбы и морепродуктов снизился на 2%, до $5,274 млрд.

Основным покупателем российской агропродукции стал Китай – на $4,049 млрд (рост на 27%), на втором месте – ЕС (на $3,325 млрд, рост на 13%), на третьем – Турция (на $3,137 млрд, на 26%).

Доля Китая в экспорте составила 13,7%, ЕС – 11,3%, Турции – 10,7%. Китай и ЕС в основном импортировали рыбу – на $1,633 млрд и $1,127 млн соответственно), Турция – зерно (на $1,913 млрд).

В топ-5 покупателей российского продовольствия также вошли Египет, увеличивший поставки на треть, до $1,956 млрд (доля 6,6%) и Южная Корея – рост на 9%, до $1,707 млрд (доля 5,8%). Близок к корейскому показателю и Казахстан, закупивший российского продовольствия на $1,702 млрд, что на 15% больше, чем годом ранее.