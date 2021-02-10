Нелегалы на финрынке РФ поменяли способы работы в 2020 году

Большинство таких организаций вслед за гражданами перешли в онлайн

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Карантинный" 2020 год поменял и способы работы нелегалов на финансовом рынке: большинство таких компаний вслед за гражданами перешли в онлайн. Половина выявленных финансовых пирамид работают исключительно в интернете, привлекая в качестве раскрутки блогеров, а "нелегальные кредиторы" отказываются от своих офисов и даже сайтов и ищут своих клиентов в социальных сетях.

Банк России в 2020 году выявил 1 549 организаций с признаками незаконной деятельности, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. Если сравнивать эти показатели с 2019 годом, когда регулятор обнаружил 2,6 тыс. подобных организаций, то их число сократилось почти вдвое, в основном, из-за уменьшения количества выявленных нелегальных кредиторов.

Однако, как отмечает Лях, такое сравнение не совсем корректно: на показатели, особенно во втором квартале, повлияли ограничения в связи с коронавирусом, которые по сути заморозили работу мошенников офлайн. Большинство нелегальных кредиторов предпочитают действовать "лицом к лицу", передавая ссуды "из рук в руки", либо вообще без документов, либо по документам, оформленным с нарушением существующих норм.

"Главная тенденция прошлого года на фоне всех ограничений, которые связаны с пандемией, - это переход всех финансовых мошенников в онлайн. У нас в конце года особенно резко увеличилось количество обращений граждан с жалобами на деятельность интернет-проектов, которые предлагают дополнительный доход в сети интернет. Они для распространения информации о своей деятельности привлекают популярных блогеров. Это, действительно, плохая тенденция, так как ограничение социальных контактов, особенно у молодежи, резко повышает доверие к информации, которую получают в сети, и тем более от блогеров, которые часто воспринимаются как очень близкие виртуальные друзья или знакомые", - отмечает Лях.

"У нас наибольший рост по сравнению с прошлым годом зафиксирован по нелегальным форекс-дилерам, которые действуют в интернете и через соцсети. В основном эти организации зарегистрированы в офшорах и в Великобритании", - поясняет он. Согласно статистике ЦБ РФ, число выявленных нелегальных форекс-дилеров за прошлый год выросло вдвое, до 395. Многие такие проекты помимо социальных сетей привлекали клиентов с использованием мессенджеров, Skype, IP-телефонии.

Количество выявленных финансовых пирамид незначительно сократилось: с 237 в 2019 году до 222 в 2020 году. При этом половина из них - это интернет-проекты, которые существуют только онлайн, а их услуги можно получать дистанционно. В 2019 году их доля составляла 23% от общего числа. Четверть из выявленных пирамид в 2020 году были зарегистрированы в форме ООО.

"В основном это хайп-проекты, интернет-проекты. Сами "пирамидостроители" приходят к потребителям с идеей некой сказки. Если в прошлые годы эта сказка была по поводу того, что "приди и вложи деньги, получи огромный доход", то сейчас эта сказка утрировалась до степени того, что "лежа на печи", ничего не делая, можно перевести деньги и получить доход", - заявляет Лях. Многие подобные проекты предлагали клиентам вложения в криптовалюты.

Наибольшую долю (53%), как и годом ранее, из числа выявленных нелегалов составляют "черные кредиторы". В прошлом году ЦБ РФ выявил 821 организацию, которые предположительно занимались такой деятельностью (1,8 тыс. в 2019 году и 2,3 тыс. в 2018 году). Большой вклад в снижение уровня нелегального кредитования помимо ограничений из-за пандемии внес финтех. "Финтех не только является двигателем для легальных участников финансового рынка, но и существенным способом для того, чтобы снизить издержки для нелегалов и снизить возможность обнаружений нелегалов", - говорит Лях.

Среди тенденций на рынке нелегальных кредиторов Лях назвал отсутствие физических офисов или сайтов в интернете: "никаких объявлений, они сами приезжают по звонку". "Зачастую, если человеку нужен микрокредит от такого нелегала, он находит телефон в соцсетях, в группах, звонит по нему, и к нему конкретно приезжает человек на дом или на работу, или на станцию метро. Там заключается договор с ним и выдаются деньги", - объясняет схему Лях.

Материалы расследования по выявленным фактам нелегальной деятельности Банк России направляет в правоохранительные и иные органы для принятия мер. Благодаря им было возбуждено 116 уголовных дел, а также 647 административных.

В ближайшей перспективе основным направлением в работе ЦБ РФ по противодействию нелегальной деятельности будет совершенствование собственной поисковой автоматизированной системы для выявления незаконных предложений в интернете и развитие других технологических решений. В то же время оперативному прекращению доступа к мошенническим ресурсам должно способствовать принятие закона о досудебной блокировке сайтов с рекламой незаконных финансовых услуг, отмечают в Банке России.