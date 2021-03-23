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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:18Заразились
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ЦБ отметил рост числа попыток обмануть граждан за счет темы COVID-19

Жертв методов социальной инженерии регулятор поделил на пять групп

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - С началом пандемии выросло количество мошеннических сайтов в кредитно-финансовой сфере, которые эксплуатируют тему коронавируса и экономических последствий эпидемии, говорится в обзоре Банка России о компьютерных атаках в кредитной-финансовой сфере.

Экономический кризис

Это обстоятельство ЦБ связывает с увеличением использования дистанционных сервисов и услуг, а также с тем, что многие люди потеряли работу, начали нуждаться в социальных выплатах и стали интересоваться в кредитных продуктах и других способах улучшить финансовое положение.

"Злоумышленники активно используют тему коронавируса с целью создания сайтов лжебанков и иных фишинговых ресурсов для хищения денежных средств граждан. С марта по май (то есть в период максимально строгого локдауна) было выявлено 2200 мошеннических сайтов, создатели которых эксплуатировали тему коронавируса для обмана граждан. Величина аудитории мошеннических ресурсов резко возросла и составляет порядка 100 000 человек в сутки", - говорится в обзоре.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ (ФинЦЕРТ) зафиксировал значительный рост количества фишинговых рассылок, а также мобильного мошенничества.

Спад активности злоумышленников в наблюдаемый период пришелся на май (до уровня январских значений по количеству инцидентов), что в целом соответствовало сезонным колебаниям в связи с майскими праздниками. В июне 2020 года число фишинговых ресурсов и обещаний псевдовыплат и льгот по налогам снова начало расти.

Фишинговые ресурсы и мобильное мошенничество с применением методов социальной инженерии направлены прежде всего на незащищенные слои населения, а также на тех людей, которые в период пандемии столкнулись с тяжелой финансовой ситуацией в связи с утратой источника дохода (увольнением, сокращением, закрытием бизнеса и так далее), отмечает регулятор.

В 69% случаев методы социальной инженерии были направлены на экономически активных граждан возраста от 20 до 60 лет, еще 27% - на людей старше 60 лет, на людей младше 20 лет приходится 4% атак, говорится в обзоре.

Чаще всего жертвами мошенников становятся женщины (более 65%).

Обладая персональными данными жертвы, мошенники могут представляться сотрудниками как финансовых, страховых организаций, так и государственных органов, чем вводят собеседника в заблуждение, рассказали авторы обзора.

Среди жертв социальной инженерии ЦБ условно выделил пять основных групп: "индивидуалисты" (благополучные в финансовом плане, легко тратят на себя и удовольствия, излишне доверяют новым технологиям), "школьники, студенты, лица с особенностями социальной адаптации" (доверчивые, расточительные, импульсивные, склонные к риску, противоречивая самоидентификация), "бюджетораспорядители семей с невысоким уровнем дохода и высокой финансовой нагрузкой" (целеустремленные, высоко ценят семейные и дружеские связи, ответственные), "домохозяйки" (уступчивые, доверчивые, внешний локус контроля), "серебряный возраст" (старше 60 лет).

Хроника 09 января 2020 года – 23 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Банк России коронавирус ФинЦЕРТ

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