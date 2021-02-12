Выплаты правлению "Роснефти" в 2020 г. сохранились на уровне 3,5 млрд руб.

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Выплаты членам правления "Роснефти" в 2020 году остались на уровне 3,5 млрд рублей, следует из отчета компании.

Как пояснили "Интерфаксу" в "Роснефти", общая сумма выплат членам правления компании, произведенных в 2020 году, снизилась на 27 млн рублей по сравнению с 2019 годом. "В том числе сократилась на 20% общая сумма заработной платы, значительно снижены вознаграждения за участие в работе правления (-58%), сокращены командировочные и иные виды вознаграждений", - уточнили в НК.

"Выплаты членам правления "Роснефти", произведенные в 2020 году, включают в себя, в том числе, разовые премии по результатам реализации значимых проектов, в случае награждения государственными и корпоративными наградами, а также по итогам работы за предыдущий год", - добавили в компании.