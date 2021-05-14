Зарплата членов правления "Роснефти" снизилась на 24,5%, вознаграждение выросло на 15,6%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Суммарное вознаграждение членам правления "Роснефти" в первом квартале 2021 года выросло на 15,6% в годовом измерении, до 434,7 млн рублей.

При этом их заработная плана снизилась на 24,5%, до 176,9 млн рублей, выплаты за время нахождения в командировках увеличились в 2,3 раза, а вознаграждение за работу в органе управления сократилось в 1,5 раза, до 19,7 млн рублей.

"В начале года началась активная фаза реализации ряда перспективных проектов компании, что потребовало личного присутствия руководителей на производственных площадках, в том числе в удаленных регионах страны. Это вызвало увеличение командировочных расходов, что привело к росту общей суммы выплат членам правления "Роснефти" в отчетном периоде", - объяснил "Интерфаксу" представитель компании.

Сейчас в правление "Роснефти" входит 9 человек.