В Киеве заявили о попытке найти компромисс с МВФ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Украинская сторона делает все возможное для достижения договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ), заявил в субботу советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.

"Обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах. В этом и состоит суть переговоров", - говорится в его комментарии, переданном "Интерфаксу-Украина".

По словам Милованова, у Украины с МВФ постоянно идет процесс переговорного согласования позиций.

"Существенных рисков нет. Ситуация абсолютно под контролем. И финансовая - макроэкономическая стабильность поддерживается, системных рисков нет, ситуация с бюджетом нормальная. И переговорная с МВФ. Украинская сторона работает, прежде всего, в интересах государства и делает все возможное для достижения договорённостей с МВФ", - отметил он.

Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил в субботу о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand by без рекомендации о выделении второго транша. По его словам, необходимы дополнительные дискуссии и больший прогресс со стороны Украины.

Принятие данного банковского законопроекта ранее было указано одним из условий предоставления второго транша. Однако помимо этого, по данным агентства, необходимо также принятие закона о Высшем совете правосудия, прогресс в антикоррупционной сфере, отказ от возврата к регулированию цен в энергосекторе, а также большая ясность в отношении Госбюджета-2022 и аудита COVID-фонда.