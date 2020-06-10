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МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.

"Новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать возвращение Украины к росту после завершения кризиса", - отмечается в сообщении МВФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение МВФ в твиттере, отметил, что выделенный МВФ транш оказался больше ожидаемого.

"Украина получит первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Это на $200 млн больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные COVID-19. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером", - написал Зеленский.

Между тем МВФ ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе.

Как говорится в сообщении фонда, прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году также ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.

МВФ Украина

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