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Зеленский выразил уверенность на получение средств МВФ до конца года

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Украина рассчитывает на средства Международного валютного фонда (МВФ) и уверена в их получении в 2021 году, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Мы рассчитываем на эти деньги", - сказал он во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник.

Зеленский указал, что уверен в получении средств от МВФ до конца текущего года.

Украинский лидер также заявил о ряде разногласий с МВФ по вопросу Высшего совета правосудия (ВСП) и Конституционного суда (КС). "С некоторыми вещами мы соглашаемся, а с некоторыми - нет. Как гарант государства я защищаю независимость Украины", - сказал он.

"Есть много правок в законы о ВСП, Конституционного суда. Мы с вами должны выстроить законопроект, который потом КС признает конституционным. А мы понимаем, что некоторые вещи могут быть неконституционными", - пояснил Зеленский.

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Ранее в феврале советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявлял, что украинская сторона делает все возможное для достижения договоренностей с МВФ. Как он отмечал, "обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах". По словам Милованова, у Украины с МВФ постоянно идет процесс переговорного согласования позиций.

Украина Владимир Зеленский МВФ

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