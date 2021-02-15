"Роснефть" сообщила о запуске Северо-Даниловского месторождения

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" сообщила, что в IV квартале 2020 года запустила Северо-Даниловское месторождение. Оно входит в число активов, 49% в которых в декабре 2020 года были проданы Equinor.

После завершения гидравлических испытаний началась отгрузка нефти с месторождения по нефтепроводу до Верхнечонского месторождения, объявила компания.

Для рационального использования попутного нефтяного газа на месторождении действует мобильный энергоцентр.

На месторождении продолжают строить кустовые площадки, объекты инфраструктуры, дороги, продолжается эксплуатационное бурение. Начался монтаж объектов подготовки и транспорта нефти.

"В отчетном периоде добыча на месторождениях кластера достигла 1,93 млн баррелей (0,3 млн т за период)", - говорится в пресс-релизе.

Equinor купила у "Роснефти" 49% ООО "КрасГеоНац", которое владеет двенадцатью лицензиями на разведку и добычу на участках в Восточной Сибири, в том числе, на Северо-Даниловском месторождении. Ожидается, что к 2024 году добыча нефти на проекте достигнет 40 000 баррелей в сутки, а в дальнейшем будет увеличена до 70 000 б/с.

Северо-Даниловское месторождение открыто "Роснефтью" в 2011 году в границах Даниловского участка в Иркутской области. Геологические запасы нефти месторождения, по последним данным, оцениваются в 125 млн тонн, извлекаемые запасы нефти - в 25 млн тонн.