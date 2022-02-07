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"Роснефть" с Equinor рассчитывают за два года пробурить 7 скважин в Восточной Сибири

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" со своим норвежским партнером Equinor намерены пробурить в 2022-2023 годах семь поисково-оценочных и разведочных скважин на трех углеводородных участках в Восточной Сибири, следует из материалов госзакупок.

В первую очередь речь идет о бурении трех поисковых скважин на Мархаянском лицензионном участке. Для этого в рамках объявленного тендера подрядчик должен организовать одну станцию геолого-технологического исследования (ГТИ), предназначенную для оперативного контроля бурения. Заказчиком этих работ выступает сама "Роснефть".

На Даниловском и Преображенском участках предполагается строительство четырех поисково-оценочных и разведочных скважин. Специально для них нанимаемый подрядчик должен создать шесть станций ГТИ. Данные работы заказывает ООО "АнгараНефть" (СП "Роснефти" и Equinor).

Начальная (максимальная) цена договора по ГТИ на Мархаянском участке установлена в размере 10,6 млн рублей (с НДС), по двум другим - 49,1 млн (с НДС). Итоги тендера предполагается подвести не позднее 14 марта.

В конце 2020 года Equinor приобрела у "Роснефти" 49% ООО "КрасГеоНац" (впоследствии переименовано в ООО "АнгараНефть"), которое владеет 12 лицензиями на разведку и добычу на участках в Восточной Сибири. Среди активов, в которые заходит Equinor, - Северо-Даниловское месторождение.

"Роснефть" запустила Северо-Даниловское месторождение в IV квартале 2020 года. Ожидается, что к 2024 году добыча нефти на проекте достигнет 40 тысяч баррелей в сутки, а в дальнейшем будет увеличена до 70 тысяч б/с. Северо-Даниловское месторождение открыто "Роснефтью" в 2011 году в границах Даниловского участка в Иркутской области. Геологические запасы нефти месторождения, по последним данным, оцениваются в 125 млн тонн, извлекаемые запасы нефти - в 25 млн тонн.

Equinor Роснефть Сибирь АнгараНефть КрасГеоНац

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