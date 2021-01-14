Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47Заразились
на 14.01В России 3 495 816+24 763В мире 92 353 551+749 641

Новым и.о. главы "Россетей" назначен Андрей Рюмин из "Ленэнерго"

Новым и.о. главы "Россетей" назначен Андрей Рюмин из "Ленэнерго"
Фото: Максим Стулов/ Ведомости/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Россети" досрочно прекратил полномочия гендиректора Павла Ливинского. На должность исполняющего обязанности главы компании назначен Андрей Рюмин, возглавляющий "Ленэнерго", сообщили "Россети".

Между тем в материалах ПАО "Россети Ленэнерго" сообщается, что совет директоров с 14 января прекратил Рюмина, и.о. гендиректора с 15 января назначен главный инженер Игорь Кузьмин.

Ливинский возглавил "Россети" осенью 2017 года, до этого он занимал пост руководителя департамента ЖКХ Москвы. Под его началом холдинг запустил масштабную цифровизацию отрасли стоимостью 1,3 трлн рублей и объединил управленческий аппарат с крупнейшей своей "дочкой" - управляющей магистральными сетями ФСК. При нем же был инициированы регуляторные вопросы, которые до сих пор не решены - дифференциация тарифов ФСК, оплата потребителями сетевого резерва.

Как сообщала ранее газета "Коммерсантъ", Ливинский может перейти на работу в правительство - на пост главы нового департамента энергетики (ранее отрасль курировал общий департамент промышленности, энергетики и транспорта, его планируется разделить).

Новому и.о. главы "Россетей" Андрею Рюмину 40 лет. Как и Ливинский, он работал в "Объединенной энергетической компании" (сначала стал замгендиректора с 2011 года, а в 2013 году - главой), позже, согласно сайту "Ленэнерго", он занимался предпринимательской деятельностью - в период с 2014 по 2016 гг., гендиректором "Россети Ленэнерго" назначен в 2018 году.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.

Россети Андрей Рюмин Павел Ливинский

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре не увидели оснований для снятия ограничений в Петербурге

В Роспотребнадзоре не увидели оснований для снятия ограничений в Петербурге

Белоруссия заявила о планах купить у России системы ПВО С-400

Белоруссия заявила о планах купить у России системы ПВО С-400

У россиян оказалось 700 тысяч счетов за рубежом на 13 трлн рублей

У россиян оказалось 700 тысяч счетов за рубежом на 13 трлн рублей

ФСИН России заявила о намерении задержать Навального

ФСИН России заявила о намерении задержать Навального
Пандемия коронавируса

Сотрудникам Mail.ru Group пообещали "вечно гибридный" формат работы

Сотрудникам Mail.ru Group пообещали "вечно гибридный" формат работы
Пандемия коронавируса

Привившимся от COVID сахалинцам будут выдавать бейджи вместо масок

Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей

Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей

Прокурор попросил 13,5 года колонии для экс-топ-менеджера "Спецстроя" Мордовца

Число отравившихся в дагестанском Буйнакске превысило 100 человек

Пандемия коронавируса

У 92,5% добровольцев РФ, получивших вакцину из КНР, выявили высокий уровень антител

У 92,5% добровольцев РФ, получивших вакцину из КНР, выявили высокий уровень антител
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');