Новым и.о. главы "Россетей" назначен Андрей Рюмин из "Ленэнерго"

Фото: Максим Стулов/ Ведомости/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Россети" досрочно прекратил полномочия гендиректора Павла Ливинского. На должность исполняющего обязанности главы компании назначен Андрей Рюмин, возглавляющий "Ленэнерго", сообщили "Россети".

Между тем в материалах ПАО "Россети Ленэнерго" сообщается, что совет директоров с 14 января прекратил Рюмина, и.о. гендиректора с 15 января назначен главный инженер Игорь Кузьмин.

Ливинский возглавил "Россети" осенью 2017 года, до этого он занимал пост руководителя департамента ЖКХ Москвы. Под его началом холдинг запустил масштабную цифровизацию отрасли стоимостью 1,3 трлн рублей и объединил управленческий аппарат с крупнейшей своей "дочкой" - управляющей магистральными сетями ФСК. При нем же был инициированы регуляторные вопросы, которые до сих пор не решены - дифференциация тарифов ФСК, оплата потребителями сетевого резерва.

Как сообщала ранее газета "Коммерсантъ", Ливинский может перейти на работу в правительство - на пост главы нового департамента энергетики (ранее отрасль курировал общий департамент промышленности, энергетики и транспорта, его планируется разделить).

Новому и.о. главы "Россетей" Андрею Рюмину 40 лет. Как и Ливинский, он работал в "Объединенной энергетической компании" (сначала стал замгендиректора с 2011 года, а в 2013 году - главой), позже, согласно сайту "Ленэнерго", он занимался предпринимательской деятельностью - в период с 2014 по 2016 гг., гендиректором "Россети Ленэнерго" назначен в 2018 году.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.