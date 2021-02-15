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Ритейлер Fix Price планирует платить дивиденды дважды в год

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price, который в понедельник объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже, планирует выплачивать дивиденды дважды в год.

Целевой коэффициент выплат составляет минимум 50% чистой прибыли по МСФО, сообщается в проспекте к размещению.

Компания планирует придерживаться консервативной финансовой политики, ориентируясь на уровень долга ниже 1х (скорректированный чистый долг к EBITDA по стандарту IAS-17) в среднесрочной перспективе, не аккумулируя существенные избыточные средства на балансе.

Совет директоров намеревается регулярно рассматривать вопрос о дивидендах и может увеличивать выплаты.

В 2018-2020 годах Fix Price объявил дивиденды на общую сумму 53,017 млрд рублей (в 2020 году - 32,644 млрд рублей, в 2019-м - 13,74 млрд рублей, в 2018-м - 6,633 млрд рублей).

Чистая прибыль ритейлера по МСФО по итогам прошлого года выросла на 33,4%, до 17,575 млрд рублей с 13,173 млрд рублей в 2019 году.

Сеть Fix Price объединяет более 4,2 тыс. магазинов. Компания продает товары повседневного спроса по нескольким фиксированным низким ценам (всего в семи категориях - нижняя составляет 50 рублей, верхняя - 249 рублей). Выручка компании в 2020 году составила 190,059 млрд рублей.

В понедельник ритейлер официально анонсировал планы проведения IPO на Лондонской фондовой бирже. Вторичный листинг планируется на Московской бирже.

Fix Price

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