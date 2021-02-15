Основателя "М.Видео" Тынкована пригласят в совет директоров Fix Price

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price, который объявил о планах провести IPO на Лондонской фондовой бирже, планирует включить в совет директоров основателя "М.Видео" Александра Тынкована, бывшего финдиректора KPMG в России и СНГ Грегора Мовата (сейчас входит в совет директоров "Магнита" ) и члена набсовета ПАО Банк "ФК Открытие" Елену Титову.

Предполагается, что все трое будут избраны в совет директоров Fix Price до 10 марта в качестве независимых директоров, говорится в проспекте компании к размещению.

В совет директоров также войдут основатели и основные владельцы Fix Price Сергей Ломакин и Артем Хачатрян, CEO ритейлера Дмитрий Кирсанов и Алексей Махнев из ВТБ и "ВТБ Капитала".

Махнев также входит в советы директоров "Магнита", "М.Видео" и группы ЛСР. С 2016 года он входит в наблюдательный совет Fix Price (вместе с Ломакиным, Хачатряном и Кирсановым). Его брат, Антон Махнев, является финансовым директором Fix Price.

Сеть Fix Price объединяет больше 4 200 магазинов. Компания продает товары повседневного спроса по нескольким фиксированным низким ценам (всего в семи категориях - нижняя составляет 50 рублей, верхняя - 249 рублей). Кроме России сеть представлена в странах ближнего зарубежья (Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии).