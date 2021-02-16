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"Газпром" заявил о 1,5-кратном росте поставок во Францию, где запасы газа ушли ниже 30%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" выждал момент, когда запасы газа во Франции (они в процентном соотношении сейчас самые низкие среди стран Европы) опустились ниже 30%, и напомнил о росте поставок российского газа в республику.

По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в ПХГ Франции на утро понедельника сократились до 29,04%.

"Спрос на природный газ в странах Европы на фоне холодной, морозной зимы продолжает расти, а заполненность европейских подземных хранилищ - сокращаться. Экспорт газа "Газпрома" во Францию с начала 2021 года увеличился почти в полтора раза", - написал "Газпром" в Telegram.

Днем ранее компания сообщила, что за полтора месяца 2020 года поставки российского газа во Францию выросли на 43,7%.

Газпром Франция

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