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Запасы газа в хранилищах Европы ушли ниже 50% перед приходом морозов

Запасы газа в хранилищах Европы ушли ниже 50% перед приходом морозов
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы в среду, 3 февраля, преодолел "экватор", опустившись ниже 50% от их полной вместимости, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.

На утро 4 февраля ПХГ Европы были заполнены в среднем на 49,83%. При этом в Германии - на главном рынке Европы - запасы упали до 42,44%, во Франции - до 39,65%. На Украине, которая тоже транслирует данные в GIE, запасы находятся на уровне 52%. Текущий уровень запасов в ЕС на 2,77 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет.

Как раз в среду Европу посетила очередная однодневная оттепель, с четверга дневная температура вернулась к нулю, а на всю следующую неделю синоптики обещают стабильные сильные по европейским меркам морозы: от -5 до -10 градусов Цельсия, а в Восточной Европе - по ночам до -15.

Поступление в газотранспортную сеть Европы газа с терминалов СПГ в феврале 2021 падает по отношению к уровню годовой давности на 49%. Весь свободный объем сжиженного природного газа перетягивает на себя премиальный рынок Северо-Восточной Азии, оставляя европейских покупателей только с объемами, гарантированными по долгосрочным контрактам.

Средняя цена газа на главной торговой площадке Европы - голландской TTF - с начала февраля легла на "полку" $225-227 за тысячу кубометров после $257 в среднем за январь.

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