Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:02Заразились
на 16.02В России 4 099 323+13 233В мире 109 504 608+347 783

Минсельхоз допустил рост цен на яйца и мясо птицы в рамках инфляции

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ допускает рост отпускных цен на мясо птицы и яйца в краткосрочной перспективе, но считает, что он останется в рамках продовольственной инфляции.

"Увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в ряде регионов на фоне повышения потребительского спроса на мясо птицы и яйца могут создать предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе. В том числе этому способствует увеличение конкуренции за доступные объемы продукции между ритейлом и переработкой, которые в ряде случаев готовы предлагать более высокие цены на тендерах и по прямым контрактам", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем Минсельхоз ожидает, что до конца первого квартала баланс спроса и предложения стабилизируется с учетом довольно короткого производственного цикла в птицеводстве. Кроме того, таможенно-тарифные меры регулирования в отношении зерна и масличных позволят сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу, что снизит себестоимость производства и поможет сохранить уровень цен на конечную продукцию, считают в ведомстве.

"Росту производства в этом секторе также будут способствовать повышение доступности и расширение направлений целевого использования льготных кредитов", - сообщает министерство, уточняя, что "ведет работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями в целях недопущения необоснованного повышения оптовой стоимости продукции и сохранения ее на доступном уровне".

"Таким образом, в 2021 году отсутствуют предпосылки для существенного роста цен на мясо птицы и яйца, который в целом, по прогнозу, останется в рамках продовольственной инфляции", - подчеркивается в сообщении.

Минсельхоз также отмечает, что не располагает информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков мяса птицы и яиц, и напоминает, что среднегодовые цены на продукцию птицеводства практически не менялись в течение нескольких лет, что обусловлено значительным увеличением объемов ее производства и высоким уровнем насыщения внутреннего рынка. В 2020 году среднегодовые оптовые цены на мясо птицы были даже ниже, чем в 2019 году, констатирует ведомство.

По данным Росстата, продовольственные товары за 2020 год подорожали на 6,7%, что в 2,6 раза больше показателя 2019 года (2,6%). В январе 2021 года рост составил 1,01% (в январе 2020 года - на 0,69%), в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции - на 0,52% (на 0,11%).

Ранее 17 февраля газета "Известия" со ссылкой на источник на розничном рынке написала, что производители яиц и мяса птицы предложили российским торговым сетям повысить до 10% закупочные цены из-за сокращения предложения данных видов продукции. Одна из причин сокращения объема продукции на рынке - распространение птичьего гриппа, отметило издание.

Минсельхоз

Новости по теме

Новости

Производители яиц и мяса птицы предложили повысить цены на 10%

Производители яиц и мяса птицы предложили повысить цены на 10%

Автоматизация как средство решения "болевых точек" контрактной системы. Обобщение

Биткойн превысил отметку в $50 тыс.

Сбербанк в 2020 г. предотвратил попытки хищения 57 млрд руб. со счетов клиентов

Сбербанк в 2020 г. предотвратил попытки хищения 57 млрд руб. со счетов клиентов

Выручка "Яндекса" в IV квартале выросла до 71,6 млрд руб.

Банки спрогнозировали новый "суперцикл" на нефтяном рынке

Банки спрогнозировали новый "суперцикл" на нефтяном рынке

Две трети "удаленщиков" пожаловались на ненормированный рабочий день

Две трети "удаленщиков" пожаловались на ненормированный рабочий день

Морозы в Техасе остановили работу НПЗ

Ozon учредил микрофинансовую компанию

Ozon учредил микрофинансовую компанию

Цены на нефть продолжили рост на ожиданиях снижения поставок из США

Цены на нефть продолжили рост на ожиданиях снижения поставок из США
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');