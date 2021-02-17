Минсельхоз допустил рост цен на яйца и мясо птицы в рамках инфляции

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ допускает рост отпускных цен на мясо птицы и яйца в краткосрочной перспективе, но считает, что он останется в рамках продовольственной инфляции.

"Увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в ряде регионов на фоне повышения потребительского спроса на мясо птицы и яйца могут создать предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе. В том числе этому способствует увеличение конкуренции за доступные объемы продукции между ритейлом и переработкой, которые в ряде случаев готовы предлагать более высокие цены на тендерах и по прямым контрактам", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем Минсельхоз ожидает, что до конца первого квартала баланс спроса и предложения стабилизируется с учетом довольно короткого производственного цикла в птицеводстве. Кроме того, таможенно-тарифные меры регулирования в отношении зерна и масличных позволят сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу, что снизит себестоимость производства и поможет сохранить уровень цен на конечную продукцию, считают в ведомстве.

"Росту производства в этом секторе также будут способствовать повышение доступности и расширение направлений целевого использования льготных кредитов", - сообщает министерство, уточняя, что "ведет работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями в целях недопущения необоснованного повышения оптовой стоимости продукции и сохранения ее на доступном уровне".

"Таким образом, в 2021 году отсутствуют предпосылки для существенного роста цен на мясо птицы и яйца, который в целом, по прогнозу, останется в рамках продовольственной инфляции", - подчеркивается в сообщении.

Минсельхоз также отмечает, что не располагает информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков мяса птицы и яиц, и напоминает, что среднегодовые цены на продукцию птицеводства практически не менялись в течение нескольких лет, что обусловлено значительным увеличением объемов ее производства и высоким уровнем насыщения внутреннего рынка. В 2020 году среднегодовые оптовые цены на мясо птицы были даже ниже, чем в 2019 году, констатирует ведомство.

По данным Росстата, продовольственные товары за 2020 год подорожали на 6,7%, что в 2,6 раза больше показателя 2019 года (2,6%). В январе 2021 года рост составил 1,01% (в январе 2020 года - на 0,69%), в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции - на 0,52% (на 0,11%).

Ранее 17 февраля газета "Известия" со ссылкой на источник на розничном рынке написала, что производители яиц и мяса птицы предложили российским торговым сетям повысить до 10% закупочные цены из-за сокращения предложения данных видов продукции. Одна из причин сокращения объема продукции на рынке - распространение птичьего гриппа, отметило издание.