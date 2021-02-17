Производители яиц и мяса птицы предложили повысить цены на 10%

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Производители яиц и мяса птицы предложили российским торговым сетям повысить до 10% закупочные цены из-за сокращения предложения куриного мяса и яиц в связи с увеличением стоимости кормовой базы и распространением птичьего гриппа, сообщает в среду газета "Известия".

"Торговые сети сообщили Минпромторгу о том, что производители яиц и мяса птицы предлагают пересмотреть условия договоров - повысить закупочные цены на величину до 10%. Об этом изданию рассказал источник на розничном рынке. Он уточнил, что ситуация серьезная: изготовители представили такое обоснование повышений, с которым торговые сети согласны. Поэтому цена на эти продукты на полке будет меняться. Собеседник издания уточнил, что в подобных ситуациях, когда запросы производителей объективны и обоснованы с экономической точки зрения, ритейлеры стараются постепенно повышать стоимость товаров, растягивая этот процесс во времени", - говорится в публикации.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков подтвердил газете, что торговые сети уведомили министерство промышленности и торговли РФ о ценовых предложениях производителей яиц и мяса птицы. Он уточнил, что оперативные совещания в ведомстве проходят каждые среду и пятницу, на них присутствуют и представители министерства сельского хозяйства РФ.

Объемы продукции на рынке сокращаются из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа, пояснил эксперт. Вспышки вируса зафиксировали сначала на юге страны - в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области, а затем болезнь появилась и в других регионах, отмечается в статье.

Производители ссылаются на рост стоимости кормовой базы, а также на существенное сокращение поголовья. Все это увеличивает внутренние издержки, а также вынуждает производителей заявлять о повышении закупочной стоимости. Экономическое обоснование для повышения цены исчерпывающее, подчеркнул Беляков в беседе с изданием. Он уточнил, что пока сети, учитывая сокращение платежеспособного спроса, не принимали столь высокого повышения в 10%, пишут "Известия".