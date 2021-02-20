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Банк России раскритиковал ручное регулирование цен

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Ручное управление" ценами на конкурентных рынках сахара и подсолнечного масла искажает сигналы о состоянии спроса и предложения, которое несут в себе рыночные цены и затрудняет таргетирование традиционными инструментами денежно-кредитной политики, заявил Банк России в докладе о денежно-кредитной политике.

По мнению регулятора, это приводит к возникновению риска локальных дефицитов и использования "серых схем" деятельности.

"Сужается поле действия денежно-кредитной политики, направленной на поддержание ценовой стабильности рыночными методами", - предупреждает Центробанк.

В декабре 2020 года, чтобы сдержать рост цен, Минпромторг и Минсельхоз заключили до конца марта соглашения с производителями и крупными торговыми сетями об ограничении цен на подсолнечное масло и сахар. По условиям соглашений оптовые цены на сахар не должны превышать 36 рублей за кг, на масло - 95 рублей за литр, розничные - 46 и 110 рублей соответственно.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявлял, что соглашения дали нужный эффект, но необходимо "всеми способами" избежать продления срока их действия. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе говорил, что решение о необходимости продления ценовых соглашений по маслу и сахару будет принято в марте, пока необходимости в их пролонгации нет.

Несмотря на достигнутые договоренности, Росстат продолжает фиксировать рост цен на подсолнечное масло. Недавний опрос SuperJob показал, что только 13% россиян считают, что принимаемые меры помогают сдержать рост цен, а 69% говорят, что все эти меры не работают.

Банк России Минпромторг Минсельхоз АКОРТ

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