Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения настроений на внешних рынках после ралли на ожиданиях новых стимулов в США, сдерживающим фактором выступает высокая нефть (Brent после локальной просадки вернулась к $63,5 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%, при этом подскочили на 6% акции "РусАла".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3491,33 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1492,43 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 73,83 рубля (+0,19 рубля), золото - $1791,6 за тройскую унцию (-0,4%).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,3%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), "РусГидро" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Россетей" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+6,2%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), банка ВТБ (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Московской Биржи" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Акции "Норникеля" заняли место бумаг "Яндекса" в четверке "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам февральской ребалансировки, как и предполагали аналитики. Результаты были объявлены в ночь на 17 февраля по московскому времени. Таким образом, в настоящее время в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 входят "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Норникель" и Сбербанк. Изменения вступят в силу 26 февраля 2021 года после закрытия торгов.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду неоднозначный, рост доходностей по казначейским обязательствам США и японским бондам может спровоцировать уход капитала из "риска". На этом фоне доллар укрепляет свои позиции, а иена немного усиливается против доллара. Нефть дорожает на фоне падения добычи в США из-за суровой погоды в нефтедобывающих штатах, однако промышленные металлы преимущественно торгуются в "минусе".

Поэтому утром от рынка акций РФ можно ожидать попытки подняться выше 3500 пунктов по индексу МосБиржи, но какой-то яркой идеи для этого уже нет. В корпоративном разрезе можно выделить отчетность "НОВАТЭКа" по МСФО, "День инвестора" "Энел Россия", объявление "Магнитом" стратегии на 2021 год, а также заседания совета директоров "Норникеля" и "Газпром нефти", отмечает аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов, ключевые фондовые индексы продолжают торговаться вблизи исторических максимумов. При этом доходности 10-летних казначейских облигаций в США выросли до максимального уровня с прошлого февраля – район выше 1,3% несколько настораживает инвесторов и сглаживает позитивный сантимент, присутствующий в рисковых активах. Из главных поводов для роста по-прежнему остается снижение темпов заболеваемости COVID-19 и ускорение процесса вакцинации населения, а также надежды на принятие масштабного пакета стимулов в США. Стимулы - это один из ключевых поддерживающих рост факторов, хотя насколько оперативно они будут утверждены и в каком объеме, до сих пор не вполне ясно. Сырьевые товары, несмотря на некоторое укрепление доллара, находятся на многолетних максимумах.

В среду будут опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству в США в январе, при этом данные могут оказаться не очень впечатляющими. Накануне индекс деловой активности от ФРБ Нью-Йорка вышел существенно выше ожиданий (12,1 пункта), что сигнализирует об устойчивом восстановлении американской экономики.

От индекса МосБиржи в среду ожидается продолжение попыток преодолеть уровень 3500 пунктов. Из значимых внутренних корпоративных новостей интерес представляет отчетность "НОВАТЭКа", отмечает Антонов.

В США во вторник индексы акций завершили торги разнонаправленной динамикой в пределах 0,1-0,3%, обновил максимум Dow Jones (+0,2%) и снизились S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,3%).

При этом акции энергетического сектора подорожали на фоне скачка цен на газ из-за морозов, которые оставили без электроэнергии миллионы американцев, главным образом в Техасе, пишет MarketWatch.

Инвесторы ожидают принятия новых мер поддержки экономики США. Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса должен объединить все компоненты плана объемом $1,9 трлн, предложенного президентом страны Джо Байденом, в один законопроект, голосование по которому пройдет в нижней палате Конгресса до конца этого месяца, сообщает издание.

Тем временем прирост новых случаев заражения коронавирусом в США сокращается. На минувшей неделе в стране ежедневного фиксировалось в среднем около 85,9 тыс. новых случаев, что на 41% ниже среднего значения две недели назад.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос до 12,1 пункта (максимум с июля 2020 года), при прогнозах роста до 5,9 пункта с январских 3,5 пункта.

В среду в Азии динамика индексов также смешанная (японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%, в Китае продолжаются новогодние каникулы - биржи возобновят работу в четверг), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,1%).

Экспорт Японии в январе увеличился на 6,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 5,78 трлн иен. Подъем был отмечен по итогам второго месяца подряд после 24 месяцев непрерывного снижения (самого длинного подобного периода с 1979 года). Эксперты в среднем прогнозировали рост на 6,6%, сообщают Trading Economics и FactSet.

Подъем был обусловлен, в первую очередь, повышением спроса на японскую продукцию со стороны Китая. Экспорт из Японии в КНР подскочил на 37,5% в прошлом месяце.

Нефть утром в среду стабилизировалась после коррекции, давление на котировки оказывает укрепление доллара США; цена Brent находится на $0,45 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $63,49 за баррель (+0,2% и +0,1% во вторник), мартовская цена WTI - $60,13 за баррель (+0,1% и +1% накануне).

Стоимость мартовского фьючерса на природный газ на NYMEX во вторник подскочила на 7,5% - до $3,129/MMBtu. Таким образом, контракт на ближайший месяц подорожал до максимума с начала ноября прошлого года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Скачок цен произошел из-за зимнего шторма в США, в результате которого миллионы людей остались без электричества. Как отмечает S&P Global Platts, сильные морозы в некоторых американских штатах, включая Техас, продолжают негативно влиять на добычу сланцевой нефти и нефтепереработку.

Однако, учитывая временный характер перебоев из-за погодных условий и снижение спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий, которое компенсирует сокращение добычи, сокращение поставок больше не способствуют укреплению нефтяных цен.

Нефтяной рынок и без этого испытывает поддержку благодаря прогнозам улучшения спроса на фоне спада пандемии, ожиданиям новых мер поддержки американской экономики и сокращению добычи странами ОПЕК+.

В то же время, аналитики предупреждают, что на фоне роста цен на нефть увеличивается вероятность более быстрого восстановления добычи ОПЕК+, что сократит дефицит поставок, который поддерживает рынок.

Тем временем инвесторы ожидают публикации отчета Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США, который на этой неделе будет опубликован в среду из-за отмечавшегося в понедельник Дня президентов. Данные Минэнерго США будут обнародованы в четверг в 19:00.