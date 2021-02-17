Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:17Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 504 608+347 783

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения настроений на внешних рынках после ралли на ожиданиях новых стимулов в США, сдерживающим фактором выступает высокая нефть (Brent после локальной просадки вернулась к $63,5 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%, при этом подскочили на 6% акции "РусАла".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3491,33 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1492,43 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 73,83 рубля (+0,19 рубля), золото - $1791,6 за тройскую унцию (-0,4%).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,3%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), "РусГидро" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Россетей" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+6,2%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), банка ВТБ (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Московской Биржи" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Акции "Норникеля" заняли место бумаг "Яндекса" в четверке "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам февральской ребалансировки, как и предполагали аналитики. Результаты были объявлены в ночь на 17 февраля по московскому времени. Таким образом, в настоящее время в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 входят "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Норникель" и Сбербанк. Изменения вступят в силу 26 февраля 2021 года после закрытия торгов.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду неоднозначный, рост доходностей по казначейским обязательствам США и японским бондам может спровоцировать уход капитала из "риска". На этом фоне доллар укрепляет свои позиции, а иена немного усиливается против доллара. Нефть дорожает на фоне падения добычи в США из-за суровой погоды в нефтедобывающих штатах, однако промышленные металлы преимущественно торгуются в "минусе".

Поэтому утром от рынка акций РФ можно ожидать попытки подняться выше 3500 пунктов по индексу МосБиржи, но какой-то яркой идеи для этого уже нет. В корпоративном разрезе можно выделить отчетность "НОВАТЭКа" по МСФО, "День инвестора" "Энел Россия", объявление "Магнитом" стратегии на 2021 год, а также заседания совета директоров "Норникеля" и "Газпром нефти", отмечает аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов, ключевые фондовые индексы продолжают торговаться вблизи исторических максимумов. При этом доходности 10-летних казначейских облигаций в США выросли до максимального уровня с прошлого февраля – район выше 1,3% несколько настораживает инвесторов и сглаживает позитивный сантимент, присутствующий в рисковых активах. Из главных поводов для роста по-прежнему остается снижение темпов заболеваемости COVID-19 и ускорение процесса вакцинации населения, а также надежды на принятие масштабного пакета стимулов в США. Стимулы - это один из ключевых поддерживающих рост факторов, хотя насколько оперативно они будут утверждены и в каком объеме, до сих пор не вполне ясно. Сырьевые товары, несмотря на некоторое укрепление доллара, находятся на многолетних максимумах.

В среду будут опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству в США в январе, при этом данные могут оказаться не очень впечатляющими. Накануне индекс деловой активности от ФРБ Нью-Йорка вышел существенно выше ожиданий (12,1 пункта), что сигнализирует об устойчивом восстановлении американской экономики.

От индекса МосБиржи в среду ожидается продолжение попыток преодолеть уровень 3500 пунктов. Из значимых внутренних корпоративных новостей интерес представляет отчетность "НОВАТЭКа", отмечает Антонов.

В США во вторник индексы акций завершили торги разнонаправленной динамикой в пределах 0,1-0,3%, обновил максимум Dow Jones (+0,2%) и снизились S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,3%).

При этом акции энергетического сектора подорожали на фоне скачка цен на газ из-за морозов, которые оставили без электроэнергии миллионы американцев, главным образом в Техасе, пишет MarketWatch.

Инвесторы ожидают принятия новых мер поддержки экономики США. Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса должен объединить все компоненты плана объемом $1,9 трлн, предложенного президентом страны Джо Байденом, в один законопроект, голосование по которому пройдет в нижней палате Конгресса до конца этого месяца, сообщает издание.

Тем временем прирост новых случаев заражения коронавирусом в США сокращается. На минувшей неделе в стране ежедневного фиксировалось в среднем около 85,9 тыс. новых случаев, что на 41% ниже среднего значения две недели назад.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос до 12,1 пункта (максимум с июля 2020 года), при прогнозах роста до 5,9 пункта с январских 3,5 пункта.

В среду в Азии динамика индексов также смешанная (японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%, в Китае продолжаются новогодние каникулы - биржи возобновят работу в четверг), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,1%).

Экспорт Японии в январе увеличился на 6,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 5,78 трлн иен. Подъем был отмечен по итогам второго месяца подряд после 24 месяцев непрерывного снижения (самого длинного подобного периода с 1979 года). Эксперты в среднем прогнозировали рост на 6,6%, сообщают Trading Economics и FactSet.

Подъем был обусловлен, в первую очередь, повышением спроса на японскую продукцию со стороны Китая. Экспорт из Японии в КНР подскочил на 37,5% в прошлом месяце.

Нефть утром в среду стабилизировалась после коррекции, давление на котировки оказывает укрепление доллара США; цена Brent находится на $0,45 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $63,49 за баррель (+0,2% и +0,1% во вторник), мартовская цена WTI - $60,13 за баррель (+0,1% и +1% накануне).

Стоимость мартовского фьючерса на природный газ на NYMEX во вторник подскочила на 7,5% - до $3,129/MMBtu. Таким образом, контракт на ближайший месяц подорожал до максимума с начала ноября прошлого года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Скачок цен произошел из-за зимнего шторма в США, в результате которого миллионы людей остались без электричества. Как отмечает S&P Global Platts, сильные морозы в некоторых американских штатах, включая Техас, продолжают негативно влиять на добычу сланцевой нефти и нефтепереработку.

Однако, учитывая временный характер перебоев из-за погодных условий и снижение спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий, которое компенсирует сокращение добычи, сокращение поставок больше не способствуют укреплению нефтяных цен.

Нефтяной рынок и без этого испытывает поддержку благодаря прогнозам улучшения спроса на фоне спада пандемии, ожиданиям новых мер поддержки американской экономики и сокращению добычи странами ОПЕК+.

В то же время, аналитики предупреждают, что на фоне роста цен на нефть увеличивается вероятность более быстрого восстановления добычи ОПЕК+, что сократит дефицит поставок, который поддерживает рынок.

Тем временем инвесторы ожидают публикации отчета Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США, который на этой неделе будет опубликован в среду из-за отмечавшегося в понедельник Дня президентов. Данные Минэнерго США будут обнародованы в четверг в 19:00.

МосБиржа РТС

Новости

Акции "Белуга Групп" и "Абрау-Дюрсо" подорожали на треть

Минсельхоз допустил рост цен на яйца и мясо птицы в рамках инфляции

Производители яиц и мяса птицы предложили повысить цены на 10%

Производители яиц и мяса птицы предложили повысить цены на 10%

Автоматизация как средство решения "болевых точек" контрактной системы. Обобщение

Биткойн превысил отметку в $50 тыс.

Сбербанк в 2020 г. предотвратил попытки хищения 57 млрд руб. со счетов клиентов

Сбербанк в 2020 г. предотвратил попытки хищения 57 млрд руб. со счетов клиентов

Выручка "Яндекса" в IV квартале выросла до 71,6 млрд руб.

Банки спрогнозировали новый "суперцикл" на нефтяном рынке

Банки спрогнозировали новый "суперцикл" на нефтяном рынке

Две трети "удаленщиков" пожаловались на ненормированный рабочий день

Две трети "удаленщиков" пожаловались на ненормированный рабочий день

Морозы в Техасе остановили работу НПЗ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');