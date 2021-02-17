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"Норникель" занял место "Яндекса" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - ГМК "Норильский никель" заняла место "Яндекса" в четверке "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам февральской ребалансировки, как и предполагали аналитики. Результаты были объявлены в ночь на 17 февраля по московскому времени.

Таким образом, в настоящее время в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 входят "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Норникель" и Сбербанк.

Изменения вступят в силу 26 февраля 2021 года после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Индекс MSCI Russia 10/40 является производным от индекса MSCI Russia. Распределение веса в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.

MSCI Russia 10/40 Яндекс Норникель

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