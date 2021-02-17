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Brent подорожала до $63,45 за баррель

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в среду меняются слабо и разнонаправленно, испытывая давление из-за укрепления доллара США и технической коррекции на перекупленном рынке, отмечает S&P Global Platts.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по московскому времени составила $63,45 за баррель, что на $0,1 (0,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 16 февраля эти контракты обновили 13-месячный максимум, подорожав на $0,05 (0,1%) - до $63,35 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $60,04 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. Во вторник контракты подорожали на $0,58 (1%), до $60,05 за баррель, впервые с января 2020 года превысив отметку $60 за баррель.

Стоимость мартовского фьючерса на природный газ на NYMEX во вторник подскочила на 7,5% - до $3,129/MMBtu. Таким образом, контракт на ближайший месяц подорожал до максимума с начала ноября прошлого года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Скачок цен произошел из-за зимнего шторма в США, в результате которого миллионы людей остались без электричества. Как отмечает S&P Global Platts, сильные морозы в некоторых американских штатах, включая Техас, продолжают негативно влиять на добычу сланцевой нефти и нефтепереработку.

Однако, учитывая временный характер перебоев из-за погодных условий и снижение спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий, которое компенсирует снижение добычи, сокращение поставок больше не способствуют укреплению нефтяных цен.

Нефтяной рынок и без этого испытывает поддержку благодаря прогнозам улучшения спроса на фоне спада пандемии, ожиданиям новых мер помощи американской экономике и сокращению добычи странами ОПЕК+.

В то же время аналитики предупреждают, что на фоне роста цен на нефть увеличивается вероятность более быстрого восстановления добычи ОПЕК+, что сократит дефицит поставок, который поддерживает рынок.

"Есть предположения, что группа может немного ослабить сокращение добычи", - считают аналитики ING, которые отмечают, что многое будет зависеть от того, как быстро Саудовская Аравия откажется от добровольного дополнительного снижения добычи.

"Высокие нефтяные цены усиливают вероятность того, что сланцевые производители в США будут наращивать активность. Они могут сделать это достаточно быстро и отнять часть рыночной доли у производителей из ОПЕК+. В связи с этим возможность изменения уровня сокращений ОПЕК+ быстро увеличивается", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хэлли.

Тем временем инвесторы ожидают публикации отчета Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США, который на этой неделе будет опубликован в среду из-за отмечавшегося в понедельник, 15 февраля, Дня президентов. Данные Минэнерго Соединенных Штатов будут обнародованы в четверг, 18 февраля, в 19:00 по Москве.

Brent WTI

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