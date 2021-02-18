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Число официально безработных в России за полгода снизилось на треть

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Количество официально зарегистрированных безработных в России с сентября 2020 года снизилось на 1,3 млн и сейчас составляет 2,4 млн человек, заявила замминистра труда РФ Елена Мухтиярова.

"Если в сентябре 2020 года в центрах занятости, на пике, по сути, было зарегистрировано 3,7 млн граждан, то сегодня это 2,4 млн человек", - сообщила Мухтиярова на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совфеде.

"Численность зарегистрированных (безработных) за это время снизилась примерно на треть", - уточнила она.

По словам Мухтияровой, ситуация на рынке труда РФ постепенно стабилизируется, и по данным Росстата, если в августе прошлого года уровень безработицы достигал 6,4%, то в декабре этот показатель составил уже 5,9%.

"За это время численность безработных по оценке Росстата и по методологии Международной организации труда снизилось на 400 тыс. человек: с 4,8 млн до 4,4 млн человек", - сказала замминистра.

По ее словам, в министерстве труда ожидают, что "эта тенденция по снижению будет продолжаться".

Минтруд Елена Мухтиярова

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