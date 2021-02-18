Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:41Заразились
на 18.02В России 4 125 598+13 447В мире 109 902 859+395 451

В Петербурге сообщили о напряженной ситуации с безработицей в городе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге зарегистрировано почти 80 тыс. безработных и открыто 36 тыс. вакансий, сообщил директор городского центра трудовых ресурсов Алексей Чистяков.

"На сегодняшний день численность зарегистрированных безработных граждан Санкт-Петербурга составляет 79,2 тыс. человек", - сказал Чистяков на пресс-конференции в четверг. По его словам, ситуация на рынке труда северной столицы остается напряженной, хотя общее число безработных "стабилизировалось и постепенно снижается на протяжении последних месяцев". "Например, в ноябре 2020 года количество безработных граждан составляло 103,8 тыс. человек", - сказал Чистяков.

По его словам, в городе открыто 36 тыс. вакансий, из них 21 тыс. - по рабочим специальностям. Востребованы специалисты в сферах обрабатывающего производства, торговли, транспортировки и хранения, строительства.

Несмотря на значительное количество безработных в Санкт-Петербурге, "нехватка квалифицированных рабочих по-прежнему представляет собой один из важнейших факторов, обуславливающих приток мигрантов" в северную столицу как из числа россиян, так и граждан СНГ, добавил директор центра трудовых ресурсов.

По данным регионального ГУ МВД, в 2020 году объем налоговых поступлений в бюджет Петербурга от работы иностранцев превысил 4,9 млрд рублей. В 2019 году эта цифра составляла почти 6,7 млрд рублей.

Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Дмитрий Никифоров отметил снижение безработицы в регионе.

"На сегодняшний день количество безработных граждан составляет 23,5 тыс. человек. При этом на 1 января 2021 года эта цифра составляла около 30 тыс. человек. В банке вакансий службы занятости Ленинградской области имеется 22 тыс. вакансий", - уточнил он.

По словам Никифорова, в пиковые моменты число безработных достигало 50 тыс. человек.

Петербург Алексей Чистяков

Новости

В Кремле назвали неправомерным требование ЕСПЧ освободить Навального

Песков счел интересной тему лишения гражданства за призыв к санкциям против РФ

Песков счел интересной тему лишения гражданства за призыв к санкциям против РФ

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Олега Навального и Марию Алехину

Регистрация вакцины "КовиВак" центра Чумакова намечена на 20 февраля

Регистрация вакцины "КовиВак" центра Чумакова намечена на 20 февраля

Социологи выявили новые "пандемические" страхи у российской молодежи

Набиуллина заметила нелегальные попытки банков нарастить доходы

Глава Крыма назвал терактом водную блокаду полуострова

Атомный крейсер "Адмирал Лазарев" отправили на утилизацию

Атомный крейсер "Адмирал Лазарев" отправили на утилизацию
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 13,4 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 13,4 тыс. новых случаев коронавируса

Сторонники украинской неонацистской группировки задержаны в Воронеже

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');