В Петербурге сообщили о напряженной ситуации с безработицей в городе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге зарегистрировано почти 80 тыс. безработных и открыто 36 тыс. вакансий, сообщил директор городского центра трудовых ресурсов Алексей Чистяков.

"На сегодняшний день численность зарегистрированных безработных граждан Санкт-Петербурга составляет 79,2 тыс. человек", - сказал Чистяков на пресс-конференции в четверг. По его словам, ситуация на рынке труда северной столицы остается напряженной, хотя общее число безработных "стабилизировалось и постепенно снижается на протяжении последних месяцев". "Например, в ноябре 2020 года количество безработных граждан составляло 103,8 тыс. человек", - сказал Чистяков.

По его словам, в городе открыто 36 тыс. вакансий, из них 21 тыс. - по рабочим специальностям. Востребованы специалисты в сферах обрабатывающего производства, торговли, транспортировки и хранения, строительства.

Несмотря на значительное количество безработных в Санкт-Петербурге, "нехватка квалифицированных рабочих по-прежнему представляет собой один из важнейших факторов, обуславливающих приток мигрантов" в северную столицу как из числа россиян, так и граждан СНГ, добавил директор центра трудовых ресурсов.

По данным регионального ГУ МВД, в 2020 году объем налоговых поступлений в бюджет Петербурга от работы иностранцев превысил 4,9 млрд рублей. В 2019 году эта цифра составляла почти 6,7 млрд рублей.

Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Дмитрий Никифоров отметил снижение безработицы в регионе.

"На сегодняшний день количество безработных граждан составляет 23,5 тыс. человек. При этом на 1 января 2021 года эта цифра составляла около 30 тыс. человек. В банке вакансий службы занятости Ленинградской области имеется 22 тыс. вакансий", - уточнил он.

По словам Никифорова, в пиковые моменты число безработных достигало 50 тыс. человек.