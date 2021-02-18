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МосБиржа отметила новую тенденцию влияния соцсетей на цену акций

МосБиржа отметила новую тенденцию влияния соцсетей на цену акций
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа отмечает новую тенденцию на российском и зарубежных рынках, при которой активное обсуждение в социальных сетях перспектив рынка акций и отдельных бумаг приводит к значительному изменению цен на этот класс активов в течение торгового дня, говорится в сообщении биржи.

В этой связи Московская биржа напоминает, что в соответствии с регламентами биржи в таких ситуациях:

- для акции, входящей в индекс МосБиржи: при изменении цены на 20% от цены закрытия предыдущего дня, произошедшем до 16:00 по московскому времени, торги по бумаге переводятся в режим дискретного аукциона;

- для акции, не входящей в индекс МосБиржи: в случае необоснованного движения цены биржа может ограничивать предельное дневное изменение цены.

Московская биржа обращает внимание инвесторов, в том числе частных, на необходимость оценки рисков вложений в инструменты рынка акций. "Инвесторам следует принимать взвешенные инвестиционные решения, основанные на анализе официально раскрытой и общедоступной информации эмитентов", - отмечается в сообщении.

Ситуация с акциями GameStop

Как сообщалось, бумаги GameStop, владеющей сетью магазинов видеоигр, за две недели в январе 2021 года влетели до $483 с около $20. С того момента они подешевели примерно до $50. Скачок был вызван спросом со стороны индивидуальных инвесторов, которые объединились в социальных сетях против хедж-фондов, игравших на понижение акций этих и ряда других компаний. Трейдеры, собирающиеся на Reddit и ряде других платформ, включая, например, Discord, затем взвинтили цены и на акции сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. также за счет согласованных покупок бумаг. После инвесторы перешли на рынок серебра.

Ситуацией заинтересовались следователи Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США и федеральные прокуроры страны, которые сейчас выясняют, был ли резкий рост цен на акции этих компаний связан с манипулированием рынком или другими противоправными действиями.

МосБиржа GameStop

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