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Набиуллина не увидела опасности в повторении истории с GameStop в РФ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - История с частными инвесторами в США, которые объединившись в социальных сетях и на форумах, в том числе на площадке Reddit, "разгоняли" цену акций низколиквидных компаний, не представляет прямой угрозы для российского рынка. Однако Банк России внимательно следит за подобными рисками из-за большого притока физических лиц на фондовый рынок, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Если говорить об истории с Reddit, то пока она не представляет прямой угрозы для нашего рынка. У нас рынок деривативов не так сильно развит для физлиц, поэтому это не риск сегодняшнего дня. Кроме того, у нас есть различные отработанные механизмы, которыми можно пользоваться", - сказала она в интервью газете "Известия".

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"Но с точки зрения долгосрочных тенденций нужно внимательно следить за рисками. Есть предпосылки - массовость розничных инвесторов на фондовом рынке, развитые соцсети, которые очень быстро могут организовать розничных инвесторов на согласованные действия. Эти факторы нужно учитывать, мы с биржей сейчас работаем, смотрим на будущее, чтобы такого рода риски не реализовывались", - добавила глава ЦБ РФ.

Набиуллина напомнила, что Банк России заметил на прошлой неделе, 5 марта, попытку вовлечения частных инвесторов в скоординированную через Telegram-каналы манипуляцию акциями ПАО "Россети Юг" и сразу же заблокировали счета этих лиц. Зарабатывать они хотели на продаже купленных бумаг по повышенной цене другим частным инвесторам и координировались уже для создания аналогичных манипуляций на иных бумагах.

Как сообщалось, Банк России предписал Сбербанку, ВТБ, Тинькофф банку, Альфа-банку, БКС, "Открытие брокеру" и "Атону" приостановить торговые операции ряда клиентов, которые организовывались через эти Telegram-каналы и совершали сделки с акциями "Россети Юг". В Telegram-канале инвесторам давались поручения на покупку этих бумаг, однако борьба, в отличие от американского рынка, велась не с хедж-фондами, а с инвесторами, которые заходили в акцию на фоне роста интереса к ней. Было заблокировано более 60 счетов физических лиц для дальнейшего выяснения ситуации. Речь идет о тех инвесторах, которые непосредственно совершали операции в момент появления соответствующей рекомендации, так и о тех, которые совершали операции с этими бумагами до этих рекомендаций.

Согласно данным "Московской биржи", 5 марта с бумагами "Россети Юг" было совершено более 2 тыс. сделок объемом 15 млн рублей, в то время как обычно с этой бумаги совершается 200-600 сделок объемом до 1,5 млн рублей. Причем объем торгов с 16.00 МСК по 17:00 МСК составил более 10,4 млн рублей. При этом цена акции поднималась не так значительно: колебалась с 0,0461 рубля за бумагу и до 0,04995 рубля.

Ранее, в январе 2021 года, на фондовом рынке США произошел аномальный взлет котировок акций отдельных компаний. Скачок был вызван спросом со стороны индивидуальных инвесторов, которые объединились в социальных сетях против хедж-фондов, игравших на понижение акций ряда компаний. Трейдеры, собирающиеся на Reddit и ряде других платформ, включая, например, Discord, сначала взвинтили цены на бумаги GameStop, владеющей сетью магазинов видеоигр, затем - на акции сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. также за счет согласованных покупок бумаг. Так, например, акции GameStop за две недели в январе 2021 года влетели до $483 с около $20. После инвесторы нашли новую цель, переключившись на бумаги Rocket Cos.

Ситуацией заинтересовались следователи Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США и федеральные прокуроры страны, которые сейчас выясняют, был ли резкий рост цен на акции этих компаний связан с манипулированием рынком или другими противоправными действиями.

Эльвира Набиуллина США Reddit GameStop

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