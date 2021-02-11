Новости в интернете читают 56% россиян

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - За последний месяц 56% россиян случалось читать новости в интернете, 16% сказали, что этого не делали, показал опрос Фонда "Общественное мнение". Чаще всего пользователи ищут новости через агрегаторы (39%), на втором месте соцсети (19%).

По сравнению с 2018 года выросла популярность Instagram как площадки для чтения новостей: в 2018 году из Instagram новости узнавали 4% опрошенных, в январе 2021 года - 10%.

На вопрос "На каких форумах, блогах, сайтах социальных сетей, в каких мессенджерах вы обычно узнаете новости, информационные сообщения", 13% ответили - во "ВКонтакте", 10% - в Instagram, по 8% - в WhatsApp, Viber и в Telegram. 5% опрошенных узнают новости из "Одноклассников", 4% - из Facebook, 2% - из Twitter.

На вопрос о выборе поисковика для чтения новостей 34% респондентов ответили, что читают их в "Яндексе", 17% - в Gооgle, 6% - в Mail.ru.

Чаще всего новости люди читают на сайте "Вести.ру" (12%), "РИА "Новости"" (9%), Lenta.ru (8%), "Аргументы и факты" (5%).

Никогда не пользовались интернетом 24% опрошенных.

Опрос проводился 15-17 января среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 регионов.