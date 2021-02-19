"АвтоВАЗ" получил годовой убыток в 196 млн евро

Чистый убыток всей группы Renault вырос с 141 млн евро годом ранее до 8,01 млрд евро

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В 2020 году чистый убыток "АвтоВАЗа" по МСФО составил 196 млн евро против прибыли 72 млн евро годом ранее, следует из отчета Renault Group.

Выручка предприятия в структуре группы снизилась до 2,799 млрд евро против 3,376 млрд евро в 2019 году.

Операционная прибыль компании в 2020 году снизилась до 129 млн евро со 130 млн евро годом ранее.

Прибыль до вычета налогов подскочила в 3,6 раза и составила 77 млн евро. Капзатраты достигли 172 млн евро (+27% г/г), следует из отчёта.

Владельцем 100% АО "АвтоВАЗ" является нидерландская Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

Чистый убыток группы Renault в 2020 году составил 8,01 млрд евро по сравнению с убытком в 141 млн евро годом ранее. Убыток от сотрудничества автопроизводителя с Nissan зафиксирован на уровне 4,97 млрд евро.

Годовая выручка группы упала до 43,47 млрд евро с 55,54 млрд евро. Продажи Renault в 2020 году снизились на 21,3% - до 2,95 млн автомобилей.

Совет директоров компании на собрании акционеров, которое запланировано на 23 апреля, предложит не выплачивать дивиденды за 2020 год.

В Renault отметили, что дефицит поставок полупроводников, с которым сталкивается отрасль, достигнет пика во втором квартале 2021 года. Автопроизводитель подтвердил цели до 2023 года, включая достижение маржи операционной прибыли выше 3%.

"2021 год должен быть сложным, учитывая неизвестные факторы, связанные с кризисом в области здравоохранения, а также дефицитом поставок электронных компонентов", - сказал глава Renault Лука де Мео.

Акции Renault в пятницу дешевеют на 3,6%. С начала года капитализация компании выросла на 7,2% - до 11,44 млрд евро.