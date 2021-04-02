Квартальные продажи Lada в России выросли на 5,4%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" увеличило продажи автомобилей Lada в России в марте на 3% в годовом измерении, они составили 33 779 машин. Всего в I квартале компания продала 83 908 машин, это на 5,4% больше, чем годом ранее, говорится в пресс-релизе.

"Мы удовлетворены результатами первого квартала 2021 года, потому что достигли всех поставленных целей. Мы успешно запустили две наши долгожданные модели: Lada Niva Travel и новый Lada Largus. Обе модели отличаются своей чрезвычайно лояльной аудиторией, и наша основная цель состояла в том, чтобы, улучшив их, сохранить все то, за что их ценят, особенно доступную стоимость", - заявил через пресс-службу исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Оливье Морне.

В марте было продано 12 686 легковых моделей семейства Lada Granta (+9,1% год к году), 8779 Lada Vesta (-21,4% год к году) и в общей сложности 3888 легковых фургонов и универсалов Lada Largus.

Продажи "АвтоВАЗа" в России растут с середины 2020 года. Исключение составил лишь август, когда они снизились на 4,6% (до 28 621 штук), что компания объясняла сдвинувшимся на конец лета периодом отпусков.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada, Renault и Nissan. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.

Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).