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Выпуск легковых машин и грузовиков в РФ в октябре был лучшим по году

Выпуск легковых машин и грузовиков в РФ в октябре был лучшим по году
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей и грузовиков в России в октябре 2020 года продолжило рост в годовом выражении: показатели выросли на 5,4% и 3,1% соответственно, следует из сообщения Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В октябре выпущено 147 тыс. легковых автомобилей - лучший результат с апреля прошлого года. За 10 месяцев произведено 995 тыс. шт. (-22,5% к 2019 г.). В сентябре, как сообщалось, производство легковых машин достигло 142 тыс. шт., по итогам 9 месяцев было на уровне 848 тыс. шт. (-25,9% к 2019 г.)

Производство грузовиков в октябре составило 16,6 тыс. шт., что также является лучшим показателем в текущем году. За 10 месяцев 2020 г. их выпуск снизился на 13,9%, до 108 тыс. шт. При этом по итогам трех кварталов, как сообщалось, падение к прошлому году составило 16,5% (до 91,4 тыс. шт.)

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в октябре упал на 33,3% к октябрю прошлого года, до 1,5 тыс. шт. По итогам 10 месяцев он сократился на 13%, за этот период произведено 11,4 тыс. автобусов.

Двигателей внутреннего сгорания для автомобилей в октябре 2020 г. было выпущено на 12,1% меньше, чем годом ранее - 32 тыс. шт. По итогам 10 месяцев производство сократилось к прошлому году на 15,1%, до 237 тыс. шт.

Выпуск автомобильных кузовов в октябре 2020 г. рухнул в годовом выражении на 87,1% и составил 2,9 тыс. шт. За 10 месяцев производство обвалилось на 88,8%, до всего 21,9 тыс. шт.

На этом фоне ассоциация "Русская сталь" ранее прогнозировала, что потребление стали со стороны российского автопрома по итогам 2020 года упадет на 21%.

Основными производителями легковых машин в РФ являются ПАО "АвтоВАЗ", группа "Соллерс" ("УАЗ", СП с Ford и Mazda), калининградский "Автотор", ЗАО "Рено Россия" (завод Renault в Москве), ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге), ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" (завод Nissan в Петербурге), грузовых - ПАО "КАМАЗ", группа "ГАЗ" и автозавод "Урал".

Росстат

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