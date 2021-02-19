Капитализация биткойна приблизилась к $1 трлн

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Курс биткойна продолжает бить рекорды, и капитализация криптовалюты приближается к $1 трлн. По данным CoinDesk на 15:45 по московскому времени, биткойн стоил $52 682, что на 1,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Капитализация биткойна с начала 2021 года выросла почти на $440 млрд и, согласно данным CoinMarketCap, составляет $979,9 млрд. При этом, рассчитываемый Bloomberg индекс четырех криптовалют, включая биткойн, - Galaxy Crypto Index - вырос в этом году более чем вдвое.

Мощный рост стоимости биткойна обусловлен высоким интересом к нему со стороны институциональных инвесторов, а также компаний, рассматривающих криптовалюту в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков.

Еще один фактор, который мог поддержать скачок биткойна, - страх инвесторов упустить возможность поучаствовать в подъеме рынка, отмечает Шейн Оливер, отвечающий за инвестиционную стратегию в AMP Capital Investors Ltd.

Ранее в этом месяце Tesla сообщила о покупке биткойнов на $1,5 млрд, в то время как MicroStrategy, работающая в сфере бизнес-аналитики, объявила о планах размещения конвертируемых бондов на $900 млн с целью привлечения средств для инвестиций в биткойны.