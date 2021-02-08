Tesla помогла биткойну перевалить за $44 000

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - На торгах в понедельник биткойн подорожал до очередного рекорда - $44 000 - на заявлении производителя электромобилей Tesla о том, что он инвестировал $1,5 млрд в биткойны. Компания также сообщила о планах принимать криптовалюту в качестве способа оплаты своих машин и другой продукции.

Курс криптовалюты на 20:53 по Москве составлял $43 215, что на 11,9% превышало уровень на закрытие предыдущих торгов, по данным CoinDesk. Котировки мартовских контрактов на биткойн на электронных торгах на CME взлетели на 14,9% - до $43 675.

Другие популярные криптовалюты также дорожают: эфир (Ethereum) - на 6,8%, биткойн-кэш (Bitcoin Cash) - на 6,7%, лайткойн (Litecoin) - на 7,9%.