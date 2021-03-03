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Курс биткойна вновь поднялся отметки в $51 тыс.

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Курс биткойна вырос более чем на 8% на торгах в среду, впервые за неделю поднявшись выше отметки в $51 тысячу.

Согласно данным CoinDesk, стоимость криптовалюты на 14:45 по московскому времени составляла $51,5 тыс.

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Накануне биткойн подешевел на заявлениях Гэри Генслера, выдвинутого президентом США Джо Байденом в качестве кандидата на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

В ходе слушаний в Сенате Генслер, который считается сторонником развития рынка цифровых активов, заявил, что SEC необходимо обеспечить отсутствие мошенничеств с криптовалютами, а также защиту инвесторов.

В феврале курс биткойна поднимался выше отметки в $58 тыс. С начала 2021 года стоимость криптовалюты выросла на 78% благодаря возросшему спросу на нее со стороны институциональных инвесторов, а также компаний, рассматривающих криптовалюту в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков.

биткойн

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