Ветропарк "Керченский" признан банкротом

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Крыма признал банкротом ООО "Ветряной парк Керченский" и ввел в компании конкурсное производство на полгода по заявлению временного управляющего и кредитора ветропарка - ООО "Инвестиционная компания "КапиталЮгИнвест" (КЮИ, находится в стадии ликвидации по заявлению ВЭБ.РФ).

Следующее заседание по этому делу пройдет 16 августа.

"КапиталЮгИнвест" в лице конкурсного управляющего Петра Науменко обратился в суд в марте 2020 года с заявлением о признании ветропарка несостоятельным. Суд в августе признал заявление обоснованным и ввел в отношении ветропарка наблюдение на шесть месяцев. Арбитражным управляющим была назначена Екатерина Сопко.

Суд также признал обоснованными требования КЮИ в размере более 31,9 млн евро основного долга и 24,8 млн евро процентов и подлежащими включению в третью очередь реестра кредиторов. В третью очередь реестра внесены требования неустойки на 39,78 млн евро, которые подлежат учету отдельно после погашения основной суммы и процентов.

ООО "Ветряной парк Керченский" было создано в ноябре 2011 года. В 2012 году компания получила лицензию на производство электрической энергии сроком до конца октября 2032 года. В январе 2014 года на территории парка была введена в эксплуатацию Останинская ВЭС установленной мощностью 25 МВт. Станцию строила донецкая УК "Ветряные парки Украины".

Затем ветропарк перерегистрировался в соответствии с российским законодательством, в 2017 и 2019 годах заключал договоры купли-продажи электроэнергии с ГУП "Крымэнерго" (Симферополь).

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в настоящее время бенефициаром ООО "Ветряной парк Керченский" и еще трех ветропарков в Крыму - "Сакского", "Степного", "Присивашского" - является Сергей Московский, гендиректором всех этих компаний - Геннадий Балла. Выручка "Ветряного парка Керченский" в 2019 году снизилась по сравнению с 2018 годом на 18,6%, до 176,5 млн рублей, чистый убыток сократился в 8 раз, с 1,04 млрд рублей до 128,5 млн рублей.

ООО "КапиталЮгИнвест" создано в сентябре 2008 года, основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициаром микропредприятия является Денис Новиков.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 года по заявлению ВЭБа признал КЮИ несостоятельным по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, открыл конкурсное производство и включил в третью очередь реестра кредиторов требования на сумму более 8,1 млрд рублей.

Сообщалось, что КЮИ требует порядка 208,6 млрд рублей с двух операторов солнечных электростанций в Крыму - ООО "Калипсо Солар" и ООО "Канари Солар", которые объявлены банкротами. Основаниями являются некие договоры банковской гарантии 2012 года и договоры цессии от 2016 года. В открытом доступе эти документы отсутствуют.