На Сахалине построят ветропарк стоимостью 8,5 млрд рублей

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Проект ветропарка стоимостью 8,5 млрд рублей и мощностью 67,2 МВт реализует ООО "Восточная горнорудная компания" (ВГК, крупный экспортер бурого угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона) в Углегорском районе, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области в среду.

"Энергообъект мощностью 67,2 МВт может стать самой крупной ветроэлектростанцией в островном регионе и на Дальнем Востоке. Губернатор Валерий Лимаренко ознакомился с инвестпроектом и поддержал его", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ВГК "Интерфаксу" уточнили, что проект будет реализован за счет инвестиций ВГК, субсидий федерального и регионального бюджетов. Запустить объект в эксплуатацию планируется в 2023 году. Он будет работать круглогодично.

Ветропарк позволит обеспечить большую часть потребностей по электроснабжению основных производственных мощностей ВГК, в состав которой входят Солнцевский угольный разрез, угольный морской порт Шахтерск и магистральный конвейер. "Энергообъект будет включать 16 ветротурбин на участках с высоким потенциалом ветра. Он станет частью всероссийского климатического эксперимента и еще одним шагом к достижению углеродной нейтральности на островах", - отмечает пресс-служба областного правительства.

ВГК - основное угледобывающее предприятие Сахалина. Основные активы компании - ООО "Солнцевский угольный разрез" и "Угольный морской порт Шахтерск" - вошли в состав ВГК в 2013 году. Как сообщалось, в 2020 году ВГК добыла 11 млн тонн угля, что на 21% больше, чем в 2019 году.

Утвержденные запасы ВГК превышают 300 млн тонн угля на Сахалине, также разведаны более 100 млн тонн в Магаданской области.