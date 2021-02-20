Крымская федеральная целевая программа подорожала еще на 117 млрд руб.

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России увеличило объем финансирования по федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя, продленной на год – по 2025 год включительно, на 9,3%, или на 117 млрд рублей - до 1,374 трлн рублей, говорится в постановлении кабмина.

Документ, утвержденный 11 февраля, опубликован в субботу на официальном портале правовых актов.

В частности, финансирование из федерального бюджета составит в 2015-2025 годах почти 1,303 трлн рублей, оставшийся объем приходится на средства из бюджетов Крыма и Севастополя и на внебюджетные источники.

Программа реализуется в четыре этапа: 2015-2017, 2018-2020, 2021-2022, 2023-2025 годы.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ в первой декаде февраля сообщило о продлении крымской ФЦП на один год, но не уточняло, на сколько увеличен объем финансирования по программе после корректировки.

"Необходимость очередной корректировки программы предусмотрена продлением срока ее реализации, а также включением в том числе объектов и мероприятий комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения республики Крым и города Севастополя", - приводились в сообщении слова замминистра экономразвития РФ Сергея Назарова.

Правительство России утвердило крымскую ФЦП в августе 2014 года и меняло ее более десятка раз. Изначально программа была рассчитана по 2020 год включительно, осенью 2018 года ее продлили по 2022 год включительно, летом 2020 года – по 2024 год включительно. Тогдашней правкой был существенно увеличен объем финансирования по ФЦП: с 961,2 млрд рублей до 1,257 трлн рублей (в ценах соответствующих лет).