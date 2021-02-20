Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
на 20.02В России 4 151 984+12 953В мире 110 725 024+418 994

Крымская федеральная целевая программа подорожала еще на 117 млрд руб.

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России увеличило объем финансирования по федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя, продленной на год – по 2025 год включительно, на 9,3%, или на 117 млрд рублей - до 1,374 трлн рублей, говорится в постановлении кабмина.

Документ, утвержденный 11 февраля, опубликован в субботу на официальном портале правовых актов.

В частности, финансирование из федерального бюджета составит в 2015-2025 годах почти 1,303 трлн рублей, оставшийся объем приходится на средства из бюджетов Крыма и Севастополя и на внебюджетные источники.

Программа реализуется в четыре этапа: 2015-2017, 2018-2020, 2021-2022, 2023-2025 годы.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ в первой декаде февраля сообщило о продлении крымской ФЦП на один год, но не уточняло, на сколько увеличен объем финансирования по программе после корректировки.

"Необходимость очередной корректировки программы предусмотрена продлением срока ее реализации, а также включением в том числе объектов и мероприятий комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения республики Крым и города Севастополя", - приводились в сообщении слова замминистра экономразвития РФ Сергея Назарова.

Правительство России утвердило крымскую ФЦП в августе 2014 года и меняло ее более десятка раз. Изначально программа была рассчитана по 2020 год включительно, осенью 2018 года ее продлили по 2022 год включительно, летом 2020 года – по 2024 год включительно. Тогдашней правкой был существенно увеличен объем финансирования по ФЦП: с 961,2 млрд рублей до 1,257 трлн рублей (в ценах соответствующих лет).

Крым

Новости

Реформу банкротства форсируют, не сняв все противоречия. Обзор

Реформу банкротства форсируют, не сняв все противоречия. Обзор

Биржевые цены на бензины за неделю выросли на 3%

Страховщики указали на слабые места проекта о страховании ответственности директоров

Страховщики указали на слабые места проекта о страховании ответственности директоров

Вице-премьер Борисов предложил оборонным предприятиям выходить на биржи

Вице-премьер Борисов предложил оборонным предприятиям выходить на биржи

Котировки "Норникеля" упали на 4,5% после аварии на фабрике

В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину

В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину

"Газпром" резко снизил транзит через Украину

Глубоко эшелонированное ралли. Обзор

Глубоко эшелонированное ралли. Обзор

Капитализация биткойна приблизилась к $1 трлн

Капитализация биткойна приблизилась к $1 трлн

Холдинг Вексельберга заинтересовался аэропортом Оренбурга

Холдинг Вексельберга заинтересовался аэропортом Оренбурга
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');