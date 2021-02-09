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Опреснение морской воды включили в новую редакцию крымской ФЦП

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Продление федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2025 года включительно подразумевает опреснение морской воды для решения проблемы вододефицита на полуострове, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

"Продление действия федеральной целевой программы до 2025 года позволит ввести в строй дополнительные объекты. В первую очередь, самый важный на сегодняшний день вопрос – водоснабжения. Запланированы мероприятия по очистке стоков на КОС "Южные" (канализационные очистные сооружения - ИФ), снижению водопотерь, разведке дополнительных скважин и опреснению морской воды", - приводятся в сообщении слова губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

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Количество включенных в программу опреснительных установок и их стоимость не уточняется.

Кроме того, по словам губернатора, в ФЦП для Севастополя добавлены ремонт улицы, где строится культурный кластер, строительство театра танца имени Елизарова и ремонт театра имени Луначарского.

Как сообщалось ранее во вторник со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, всего с 2021 по 2025 год по крымской ФЦП планируется построить более 550 объектов на общую сумму 593 млрд рублей.

Правительство России утвердило крымскую ФЦП в августе 2014 года. Изначально она была рассчитана до 2020 года, потом ее несколько раз продляли, увеличивая финансирование.

Дефицит воды

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021-м. В некоторых городах вода подается по часам. Для решения проблемы правительство РФ разработало план из 14 мероприятий. При этом, как заявлял Хуснуллин в конце декабря, окончательное решение о применении систем опреснения воды в Крыму может быть принято в первые месяцы 2021 года. Эту меру он называл крайней.

Крым

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