Нефть Brent подешевела до $66,82 за баррель

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в четверг после роста ранее в ходе сессии.

Между тем фьючерсы на Brent остаются вблизи максимального значения более чем за 13 месяцев, отмечает Trading Economics.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 по московскому времени составляет $66,82 за баррель, что на $0,22 (0,33%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $63,07 за баррель, что на $0,15 (0,24%) ниже уровня на закрытие рынка в среду.

Поддержку нефтяному рынку в четверг оказали ожидания роста спроса на топливо, которые отодвинули на второй план данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США.

Данные министерства энергетики США в среду показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,28 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 6,5 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts прогнозировали их сокращение на 4,8 млн баррелей.

Рынок в целом проигнорировал "медвежьи" данные, продолжив фокусироваться на позитивных прогнозах, связанных с сокращением прироста случаев заражения COVID-19, пишет S&P Global Platts.

Данные Минэнерго США "не смогли убавить оптимизм на рынке по поводу того, что растущая доступность вакцин приводит к смягчению ограничений и росту спроса в США", отмечают аналитики ANZ.

Ситуация улучшается и в Европе, где, по прогнозу S&P Global Platts Analytics, в феврале ожидается рост спроса на бензин на 60 тыс. б/с по сравнению с январем. Индексы мобильности в пяти крупнейших экономиках региона (Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции), согласно данным Google, улучшаются. Сейчас они в среднем на 37,7% ниже докризисного уровня, а неделей ранее это отставание составляло 40,4%.

Среди трейдеров и аналитиков укрепляется мнение, что нефть марки Brent может снова подорожать до $100 за баррель, отмечает Bloomberg. Азербайджанская SOCAR Trading SA прогнозирует, что это может произойти в ближайшие 1,5-2 года. Аналитики Bank of America также считают, что нефтяные цены в ближайшие несколько лет могут подняться выше $100 за баррель.

Тем временем на рынке опционов растут ставки на заметное подорожание нефти. За последнюю неделю количество опционов колл, работающих в случае подъема стоимости фьючерсов на Brent выше уровня в $100 в декабре 2022 года, выросло с 500 до 3950.