Brent подорожала до $67,19 за баррель

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в четверг на ожиданиях роста спроса на топливо, которые отодвинули на второй план данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США.

К 8:22 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,22%), до $67,19 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,67 (2,6%), до максимальных с начала января 2020 года $67,04 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,04 (0,06%), до $63,26 за баррель. За предыдущие торги контракт подорожал на $1,55 (2,5%), до $63,22 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, это максимальный уровень на закрытие торгов с 6 января прошлого года.

Минерго США в среду сообщило, что на предыдущей неделе запасы нефти в стране выросла на 1,28 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 6,5 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозировали их сокращение на 4,8 млн баррелей.

"Объемы нефтепереработки упали на 2,6 млн баррелей в сутки (б/с), при этом 90% этого снижения приходится на побережье США в Мексиканском заливе из-за снежной бури", - сказал MarketWatch аналитик ClipperData Мэтт Смит. - Это снижение нефтепереработки превзошло падение добычи нефти, которое в среднем за неделю составило 1,1 млн б/с".

Рынок в целом проигнорировал "медвежьи" данные, продолжив фокусироваться на позитивных прогнозах, связанных с сокращением прироста случаев заражения COVID-19, пишет S&P Global Platts.

Данные Минэнерго США "не смогли убавить оптимизм на рынке по поводу того, что растущая доступность вакцин приводит к смягчению ограничений и росту спроса в США", отмечают аналитики ANZ.

"В Индии увеличение числа поездок позволило спросу вернуться к уровню, наблюдавшемуся до пандемии, потребление в Китае также значительно восстановилось", - добавили они.

Ситуация улучшается и в Европе, где, по прогнозу S&P Global Platts Analytics, в феврале ожидается рост спроса на бензин на 60 тыс. б/с по сравнению с январем. Индексы мобильности в пяти крупнейших экономиках региона (Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции), согласно данным Google, улучшаются. Сейчас они в среднем на 37,7% ниже докризисного уровня, а неделей ранее это отставание составляло 40,4%.