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Brent подорожала до $64,64 за баррель

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник на ожиданиях рынка новых решений стран-участниц соглашения ОПЕК+ об уровнях добычи с апреля 2021 года.

К 18:35 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на $0,22 (0,34%), до $64,64 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,03 (0,05%), до $61,52 за баррель.

Заседание ОПЕК+ на уровне министров энергетики пройдет 4 марта. Ему будет предшествовать встреча технического комитета ОПЕК+ (2 марта) и министерского мониторингового комитета (JMMC) 3 марта, где обычно вырабатываются рекомендации для всех министров стран ОПЕК+.

Трейдеры полагают, что ОПЕК+ примет решение о наращивании добычи, однако не уверены в том, насколько резко она может быть увеличена.

В данный момент объем сокращения добычи составляет 7 млн баррелей в сутки (б/с), или 7% от мирового предложения. ОПЕК+ примет решение, увеличить ли добычу на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) в апреле, сообщает Bloomberg. Помимо этого, Саудовская Аравия должна определиться, восстановит ли она добычу еще на 1 млн б/с, которые страна добровольно сократила в феврале-марте.

Аналитики Citigroup считают, что ОПЕК+ со следующего месяца увеличит добычу на 500 тыс. б/с, при этом Саудовская Аравия вряд ли продлит добровольные сокращения. По мнению аналитика по сырьевому сектору ING Group Уоррена Паттерсона, некоторые члены ОПЕК+ могут призвать к увеличению добычи более чем на 500 тыс. б/с.

Поддержку ценам на нефть в понедельник также оказывают растущие ожидания скорого принятия нового пакета стимулов в США. В минувшие выходные Палата представителей американского Конгресса одобрила пакет мер объемом $1,9 трлн, предложенный ранее президентом страны Джо Байденом. Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение Сената.

Помимо этого, аппетиту к риску способствовали новости об одобрении экстренного применения в США однодозовой вакцины компании Johnson & Johnson против COVID-19.

В ближайшие недели нефтяные рынки также продолжат испытывать на себе влияние приостановки работы нефтеперерабатывающих предприятий, прогнозирует Минэнерго США.

Сильные морозы, которые охватили центральную часть США в середине февраля, нарушили работу энергосистем, особенно в Техасе, вызвав перебои в энергоснабжении. Это повлекло за собой полную или частичную приостановку работы ряда нефтеперерабатывающих предприятий страны.

Как следует из еженедельного отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), опубликованного в понедельник, объем производства НПЗ снизился на 2,7 млн б/с, или 18%, до 12,6 млн б/с за неделю, завершившуюся 19 февраля. Основная часть этого сокращения пришлась на побережье Мексиканского залива, включая Техас.

Объем производства НПЗ на побережье Мексиканского залива сократился на 2,4 млн б/с, или 28%, до 6,3 млн б/с. Это максимальное недельное падение со времен урагана "Харви" в 2017 году, отмечается в отчете.

Citigroup ОПЕК+ Brent WTI Саудовская Аравия США Johnson & Johnson коронавирус Техас

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