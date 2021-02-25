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Цены производителей на бензин в РФ в январе подскочили на 8,5%

Цены производителей на бензин в РФ в январе подскочили на 8,5%
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ январе 2021 года выросли на 8,5% после падения на 5,5% в декабре, сообщила в четверг Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Последний раз цены производителей на бензин росли в июле 2020 года. В целом за 2020 год эти цены увеличились на 4,1%.

В годовом выражении рост цен производителей на бензин в январе составил 9,7%.

Потребительские цены на бензин в январе 2021 года были на 3,3% выше, чем в январе 2020 года.

Потребительские цены на бензин в январе 2021 года превышали цены производителей в 2,2 раза (в январе 2020 года - в 2,4 раза).

Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в январе составило 70,7% (в январе 2020 года - 75,4%).

Росстат

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