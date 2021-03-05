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Рост цен на бензин в феврале не сбавил оборотов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Цены на бензин в России для потребителей в феврале 2021 года выросли по сравнению с январем на 0,93% (0,95% - в январе по отношению к декабрю 2020 года).

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Рост потребительских цен на бензин в январе-феврале 2021 года составил 1,89% при общей инфляции за этот период в 1,46%, сообщил Росстат.

Предыдущие месяцы - в декабре, ноябре, октябре и сентябре 2020 года - цены на бензин росли по 0,1% в месяц, в августе выросли на 0,3%, в июле подскочили на 0,9%, в июне на 0,8%, в мае они оставались стабильны, в апреле снизились на 0,2% (впервые с марта 2019 года), в марте и феврале росли по 0,1% после повышения на 0,2% в январе.

Цены на дизельное топливо в феврале выросли по сравнению с январем - на 0,5%, в январе по сравнению с декабрем - на 0,4%.

Росстат

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